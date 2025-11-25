Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual empadronado en Granada

La Guardia Civil ha detenido en La Rioja a un presunto depredador sexual que, según la investigación, utilizaba redes sociales para contactar con adolescentes, ganarse su confianza y manipularlas “de forma progresiva y engañosa”. El hombre figuraba empadronado en Granada y contaba con un juicio pendiente en Terrassa (Barcelona) por la presunta agresión sexual a una menor de quince años.

El cuerpo ha detallado que al detenido se le imputan los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad.

El caso llegó a conocimiento de los agentes tras la denuncia por la desaparición de una menor en La Rioja. De los dispositivos electrónicos de la menor se extrajeron mensajes de contenido sexual explícito y agresivo, enviados por un hombre que la había contactado a través de redes sociales. Entre las conversaciones se encontraron “vídeos con contenido sexual violento y de dominación”, así como comentarios sobre la diferencia de edad y una actitud “sexualizadora y forzosa”.

El sospechoso admitió haber estado con la menor, pero se negó a informar sobre su paradero o a colaborar con la investigación. Tras ser localizado y detenido, la Guardia Civil encontró en el alojamiento donde permanecía objetos de carácter sexual, además de confirmar que el individuo estaba empadronado en Granada.

La Guardia Civil alerta sobre el uso de redes por depredadores sexuales

El Instituto Armado advierte de que “este tipo de personas” aprovechan la vulnerabilidad y el deseo de aceptación de los adolescentes para normalizar conductas sexuales inadecuadas y llevarlos hacia un contacto físico. Primero establecen confianza, luego introducen material pornográfico y conversaciones cada vez más explícitas, con el objetivo final de concertar encuentros.

Para prevenir casos similares, la Guardia Civil recomienda:

Mantener comunicación fluida con los hijos sobre su actividad digital.

Realizar revisiones periódicas de sus dispositivos.

Proteger sus datos personales y ajustar la privacidad en redes sociales.

La investigación continúa abierta.