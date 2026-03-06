Los hechos ocurrieron en noviembre de 2025

Detenido un hombre por apuñalar a otro en el cuello a la salida de un local en el distrito Centro

La Policía Nacional ha arrestado a un varón de 36 años como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones tras apuñalar a otro hombre en el cuello y agredir a su acompañante en un callejón del distrito Centro de Granada.

Los hechos se remontan a los primeros días de noviembre de 2025, alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando un varón de 27 años fue atacado a la salida de un local en el distrito Centro de Granada. Según la investigación policial, la víctima recibió tres puñaladas en la parte posterior del cuello con un arma blanca u objeto punzante.

Durante el ataque, la acompañante del hombre, una mujer de 27 años, fue agredida de manera violenta. Al interponerse para proteger a su amigo, fue agarrada por la cabeza y lanzada al suelo, golpeándose fuertemente y quedando aturdida. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar.

El herido tuvo que ser asistido de urgencia en el Servicio de Urgencias de Granada, donde recibió tratamiento quirúrgico debido a la gravedad de las lesiones.

Tras una investigación compleja y meticulosa, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar y detener al presunto autor del ataque, un hombre de 36 años con numerosos antecedentes policiales. El detenido ha sido imputado por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones, y ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier incidente de violencia y destaca la colaboración ciudadana como clave para esclarecer este tipo de delitos en la capital granadina.

