Detenido en Benamaurel un hombre acusado de quebrantar la orden de alejamiento y retener a su pareja y sus dos hijos

La Guardia Civil informó en una nota de prensa que el detenido, quien está previsto que pase a disposición judicial este viernes, también está siendo investigado por un posible delito de sustracción de menores.

Los hechos comenzaron pasadas las 14:00 horas del miércoles, cuando el hombre habría acudido al domicilio de la mujer incumpliendo la prohibición judicial de aproximarse a ella. Los padres de la víctima presenciaron cómo el individuo se llevaba a la mujer y a los dos niños, alertando de inmediato a las autoridades.

Los agentes intentaron contactar sin éxito con ambos progenitores, hasta que la mujer realizó una llamada al centro operativo asegurando que se encontraba bien. Sin embargo, dada la situación, los agentes sospecharon que pudiera estar hablando bajo coacción.

Momentos después, la víctima consiguió comunicarse con su madre y le indicó que se encontraban en una casa cueva de la zona. Una patrulla se desplazó de inmediato, pero al llegar el lugar ya estaba vacío. Finalmente, alrededor de las 18:15 horas, el hombre se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Benamaurel acompañado de la mujer y de los dos menores. En ese momento, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y sustracción de menores.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y poner los hechos a disposición judicial.