Detenido en Albayda por causar daños a 18 vehículos con una piedra

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 5 de agosto a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de daños a vehículos, después de que varios testigos alertaran sobre su comportamiento en una transitada avenida del barrio granadino de Albayda, próxima a la Jefatura Superior de Policía.

Según la información de la Comisaría Provincial, el arrestado fue localizado a pocos metros del lugar de los hechos portando una piedra que, presumiblemente, había utilizado para dañar la carrocería de los coches. Los turismos presentaban arañazos, abolladuras y otros desperfectos, sin que hubiera un criterio aparente en la elección de los vehículos o en el tipo de daño.

Daños a vehículos en Albayda detectados a primera hora

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando el presunto responsable comenzó a golpear y rayar los vehículos estacionados. A su llegada, los agentes, requeridos por dos testigos, localizaron casi una veintena de coches con desperfectos de distinta gravedad.

Tras la detención, la Policía realizó las gestiones necesarias para identificar y contactar con los propietarios afectados, quienes interpusieron las correspondientes denuncias.

Libertad con cargos para el detenido en Albayda

El detenido, de nacionalidad española y con una veintena de antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales. Dos días después, pasó a disposición judicial, quedando en libertad con cargos mientras continúa la investigación.