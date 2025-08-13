Sucesos

Detenido en Albayda por causar daños a 18 vehículos con una piedra

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 44 años acusado de provocar daños en al menos 18 coches estacionados en una de las principales avenidas del barrio de Albayda en Granada, utilizando una piedra con aristas y puntas.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 5 de agosto a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de daños a vehículos, después de que varios testigos alertaran sobre su comportamiento en una transitada avenida del barrio granadino de Albayda, próxima a la Jefatura Superior de Policía.

Según la información de la Comisaría Provincial, el arrestado fue localizado a pocos metros del lugar de los hechos portando una piedra que, presumiblemente, había utilizado para dañar la carrocería de los coches. Los turismos presentaban arañazos, abolladuras y otros desperfectos, sin que hubiera un criterio aparente en la elección de los vehículos o en el tipo de daño.

Daños a vehículos en Albayda detectados a primera hora

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando el presunto responsable comenzó a golpear y rayar los vehículos estacionados. A su llegada, los agentes, requeridos por dos testigos, localizaron casi una veintena de coches con desperfectos de distinta gravedad.

Tras la detención, la Policía realizó las gestiones necesarias para identificar y contactar con los propietarios afectados, quienes interpusieron las correspondientes denuncias.

Libertad con cargos para el detenido en Albayda

El detenido, de nacionalidad española y con una veintena de antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales. Dos días después, pasó a disposición judicial, quedando en libertad con cargos mientras continúa la investigación.

