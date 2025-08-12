Desmantelan tres plantaciones de marihuana con más de 550 plantas y siete detenidos en Granada

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en los últimos días varias operaciones contra el cultivo ilegal de cannabis sativa en la provincia de Granada, logrando el desmantelamiento de tres plantaciones indoor con un total de 557 plantas y la detención de siete presuntos responsables.

Según ha informado la Comisaría Provincial, las investigaciones comenzaron en Baza, donde el Grupo Operativo Local detectó tres inmuebles con plantaciones de interior. Tras reunir pruebas y obtener mandamientos judiciales, se llevaron a cabo las operaciones denominadas Ermita y Quirop.

En la operación Ermita, la policía registró una casa cueva donde encontraron 117 plantas ya cortadas y colgadas para su secado. En Quirop, se inspeccionaron dos viviendas con 116 y 204 plantas respectivamente. Los seis presuntos implicados, todos españoles y residentes en distintas localidades granadinas, fueron detenidos días después.

Operativo en el Distrito Norte de Granada

Paralelamente, la Policía Nacional realizó un registro en el Distrito Norte de Granada, donde intervino 70 plantas de marihuana de metro y medio de altura y con cogollos. En este caso, el detenido fue un hombre de 62 años, natural de Granada.

Todas las plantaciones presentaban enganches ilegales a la red eléctrica, provocando daños en los transformadores y afectando al suministro de consumidores legales. Además de los delitos contra la salud pública, los detenidos se enfrentan a cargos por defraudación de fluido eléctrico.