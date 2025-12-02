Desmantelados tres puntos de venta de droga en Baza con seis detenidos y un amplio arsenal de sustancias incautadas

Agentes de la Policía Nacional han culminado la denominada “Operación Jaula”, que ha permitido la detención de seis personas acusadas de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. La actuación incluyó el registro simultáneo de tres domicilios señalados como presuntos focos de distribución de sustancias estupefacientes.

Según la investigación, los tres inmuebles operaban como puntos de venta independientes. Tras verificar la información recibida, los agentes solicitaron la correspondiente autorización judicial para llevar a cabo los registros.

Operación Jaula: tres puntos de venta de droga neutralizados

En el primer domicilio intervenido, los policías hallaron 41 dosis de heroína, 57 dosis de cocaína, más de 2.900 euros en metálico y dos teléfonos móviles. Como presuntos responsables fueron detenidos dos varones de 33 y 29 años.

El segundo registro permitió arrestar a dos mujeres de 53 y 21 años y a un hombre de 54, investigados por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La vivienda, fuertemente protegida con rejas y puertas reforzadas, contenía 14 gramos de marihuana, tres teléfonos móviles, más de 1.800 euros y tres machetes de grandes dimensiones.

En el tercer domicilio se detuvo a una mujer de 26 años. Allí se localizaron 41 pastillas de MDMA, una bolsa con cogollos de marihuana, tres kilos de sustancia para adulterar la droga, una balanza de precisión y materiales para el dosificado.

Los seis detenidos, tres varones y tres mujeres, ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.