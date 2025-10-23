En el marco de su centenario, Cervezas Alhambra ha anunciado que será el patrocinador principal del Granada CF durante las tres próximas jornadas de liga. La marca acompañará al club nazarí en los partidos más cercanos al 4 de noviembre, fecha exacta en la que la cervecera celebra sus 100 años de historia.

El equipo lucirá el logotipo de Alhambra Sin en el frontal de su camiseta en tres encuentros muy especiales:

El derbi andaluz contra el Cádiz CF este sábado 25 de octubre en Los Cármenes

este sábado en Los Cármenes La visita al Real Valladolid el 3 de noviembre

el El partido en casa frente al Real Zaragoza el domingo 9 de noviembre

Un patrocinio con sabor a 100 años de historia

El acuerdo se presentó en la sala Alhambra de la fábrica centenaria, en un acto que contó con la presencia de Elisabeth Montoya, directora de la fábrica, y Javier Vilar-Sancho, director de marketing de la marca. Por parte del Granada CF, asistieron Alfredo García Amado, director general del club; Lucas Alcaraz, Pacheta y los jugadores Manu Lama y Rodelas.

Cervezas Alhambra, patrocinador principal del Granada CF durante las tres próximas jornadas | Cervezas Alhambra

Durante el evento, ambos representantes destacaron la emoción de volver a unir los caminos de dos símbolos de la ciudad, que comparten una larga trayectoria de colaboración y orgullo local. También se agradeció el apoyo de la Cámara de Comercio de Granada, que ha facilitado la participación de empresas granadinas en la equipación del club esta temporada.

1.925 camisetas para conmemorar un siglo de historia

Como homenaje a su año de fundación, 1925, Cervezas Alhambra producirá 1.925 unidades de la camiseta que lucirá el Granada CF en estos tres encuentros. Esta edición limitada permitirá a los aficionados conservar un recuerdo exclusivo de la alianza entre la marca y el equipo en un año tan simbólico.

Han pasado casi tres décadas desde que el logotipo de Alhambra apareció por última vez en la camiseta del club —entre 1995 y 1998—, y su regreso coincide con un momento inmejorable: la celebración del centenario de una de las marcas más emblemáticas de Granada.