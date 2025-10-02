La Carroza del Teatro Real llega a Granada con un concierto gratuito de ópera y zarzuela

La Carroza del Teatro Real llega a Granada para ofrecer un concierto lírico gratuito y abierto a todos los públicos. La cita será el próximo sábado 4 de octubre a las 20:30 horas en la explanada del Palacio de Congresos, un espacio urbano emblemático que se convertirá en escenario para disfrutar de algunas de las arias y dúos más célebres de la ópera y la zarzuela.

El evento, impulsado por Fundación Caja Rural Granada y el Teatro Real, con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, busca acercar la música a la ciudadanía y reforzar el papel de la capital andaluza como Ciudad de la Música y candidata a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

La Carrroza del Teatro Real: un repertorio de grandes clásicos de la ópera y la zarzuela

El programa incluirá obras de Puccini, Donizetti, Saint-Saëns, Verdi, Mozart, Bizet, Delibes y Moreno Torroba, culminando con el célebre brindis de La Traviata, “Libiamo, ne’ lieti calici”.

Sobre el escenario estarán la soprano Rosa Gomáriz, la mezzosoprano Alejandra Acuña, el tenor Pablo Puértolas y el barítono Alejandro von Büren, acompañados al piano por Belén Castillo, que abrirá la velada con la Danza ritual del fuego de Manuel de Falla.

Un escenario móvil con vocación cultural

La Carroza del Teatro Real, creada en 2020 y reconocida con el Premio Europeo Art Explora – Academia de Bellas Artes 2022, es un escenario itinerante de 16 metros de largo y 5,80 de alto. Inspirada en la mítica Barraca de Lorca, ha recorrido ya más de 80.000 kilómetros por toda España, llevando la lírica a plazas y espacios públicos de diferentes ciudades.

Según Poli Servián, responsable de Fundación Caja Rural Granada, este concierto cumple con un doble objetivo: acercar la música a la ciudadanía de forma gratuita e impulsar la carrera de jóvenes talentos.

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha destacado que se trata de “una oportunidad única para disfrutar de la ópera y la zarzuela en un entorno público y gratuito, reforzando el papel de nuestra ciudad como referente cultural europeo”.