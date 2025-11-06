Belmoda 2025 convierte a Granada en el epicentro de la moda nupcial con más de cien expositores y nuevas experiencias gastronómicas

La Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) acoge desde este viernes la 23ª edición de Belmoda, consolidada como la feria nupcial más importante de Andalucía y punto de encuentro para profesionales, firmas y futuros novios que buscan inspiración en el mundo de las celebraciones.

Este año, el certamen reúne a más de un centenar de expositores y 300 marcas dedicadas al sector nupcial, de comunión y de fiesta. Entre ellos, destacan empresas especializadas en moda, belleza, catering, decoración, música, joyería, viajes, fotografía y organización de eventos, además de propuestas innovadoras como expositores de tatuaje.

Un nuevo espacio gastronómico en la feria nupcial de Andalucía

Como principal novedad, Belmoda 2025 incorpora un espacio gastronómico exclusivo con degustaciones, demostraciones culinarias y talleres de cocina. Este área permitirá al público comprobar la creatividad y profesionalidad del sector gastronómico vinculado a las grandes celebraciones.

La presidenta de Fermasa y alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha subrayado el liderazgo del evento, destacando la importancia del recinto ferial granadino como referente en la celebración de ferias de primer nivel en Andalucía.

Desfiles y actividades para inspirar a los futuros novios

Belmoda contará con desfiles de moda nupcial en la mayor pasarela de Andalucía, con la participación de reconocidas firmas como Claudina Mata, Portago Moda Hombre, Centro Novias, Dibianco Novias, Manila, Marina Moreno Flamenca, Gustavo Talero Show y María Arráez.

Además, se ofrecerán talleres y clases magistrales destinadas a inspirar y orientar a los futuros novios, junto con promociones y descuentos especiales en una amplia zona expositiva.

Belmoda 2025 reafirma así su posición como la mayor feria nupcial de Andalucía, un escaparate imprescindible para descubrir las últimas tendencias en bodas, comuniones y eventos, donde la moda, la gastronomía y la creatividad se dan la mano para celebrar el amor con estilo.