La Azucarera de San Isidro inicia su transformación en un campus de sostenibilidad de la UGR

La actuación corresponde a las obras de conservación y adaptación de la nave de enseres de la destilería, que albergará espacios de trabajo e investigación, así como a la instalación de infraestructuras interiores. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto granadino Juan Moreno Romero, bajo la dirección de Juan Domingo Santos, catedrático de Arquitectura y responsable del proyecto de recuperación de la Azucarera.

Con un presupuesto de 1.486.157,42 euros, financiado íntegramente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la intervención se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, orientado a la recuperación y mejora de edificios de valor cultural y arquitectónico, como la Azucarera, declarada Bien de Interés Cultural en 2015 y propiedad de la UGR desde 2021.

El proyecto contempla la recuperación integral de las naves de la destilería y de la nave almacén de pulpa con fachada lateral a la plaza de los depósitos. Este conjunto será la base del Campus UGR-Sostenibilidad, que combinará programas de investigación, formación universitaria y actividades de extensión con un enfoque en la construcción sostenible, la ecología y la innovación industrial.