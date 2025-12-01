La Azucarera de San Isidro inicia su transformación en un campus de sostenibilidad de la UGR

Con la colocación de la primera piedra

Hoy se ha colocado la primera piedra del edificio de la Azucarera de San Isidro, el histórico complejo industrial de Granada fundado en 1901 y cerrado en 1984. Tras su declaración como Bien de Interés Cultural y su adquisición por la Universidad de Granada, el conjunto comenzará su adaptación como Campus UGR-Sostenibilidad, un espacio dedicado a la investigación, la ecología y la innovación.

La actuación corresponde a las obras de conservación y adaptación de la nave de enseres de la destilería, que albergará espacios de trabajo e investigación, así como a la instalación de infraestructuras interiores. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto granadino Juan Moreno Romero, bajo la dirección de Juan Domingo Santos, catedrático de Arquitectura y responsable del proyecto de recuperación de la Azucarera.

Con un presupuesto de 1.486.157,42 euros, financiado íntegramente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la intervención se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, orientado a la recuperación y mejora de edificios de valor cultural y arquitectónico, como la Azucarera, declarada Bien de Interés Cultural en 2015 y propiedad de la UGR desde 2021.

El proyecto contempla la recuperación integral de las naves de la destilería y de la nave almacén de pulpa con fachada lateral a la plaza de los depósitos. Este conjunto será la base del Campus UGR-Sostenibilidad, que combinará programas de investigación, formación universitaria y actividades de extensión con un enfoque en la construcción sostenible, la ecología y la innovación industrial.

