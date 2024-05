El Ayuntamiento saca a licitación el contrato de limpieza por 741,4 millones de euros para 15 años

Se trata del mayor contrato de la ciudad, que permitirá, al excluir la división de lotes, una "mayor eficiencia y una mejor organización de las prestaciones", según ha informado en su presentación la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, que ha estado acompañada de la concejal de Limpieza, Ana Sánchez.

Así, se contempla, entre otras novedades, la renovación de la maquinaria y vehículos adaptados a las innovaciones en materia de energía verde, electricidad y gas natural, la construcción de equipamientos destinados a la limpieza viaria, la renovación de las instalaciones tanto del Polígono de Juncaril como el del Florío, la construcción de centros operativos en distintos puntos de la ciudad y un refuerzo del servicio de eliminación de pintadas vandálicas, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

El gobierno municipal, en palabras de la alcaldesa, desbloquea así, "en menos de un año", una "difícil situación" generada por las "incorrecciones, irregularidades e imprecisiones" del pliego de licitación presentado por el PSOE el pasado mandato que, según ha proseguido Carazo, provocó una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos de Granada anulando el mismo por "no incluir los costes de personal en el presupuesto base de licitación, el valor estimado del contrato y el precio del contrato".

Se trata de una "cuestión esencial y palmaria" que debe respetarse en toda contratación pública, ya que "conforme a derecho" en el presupuesto de licitación debe tenerse en cuenta los costes laborales imputables al contrato conforme al convenio colectivo de aplicación", ha destacado la regidora.

La alcaldesa ha criticado la gestión del equipo socialista ya que "presentó el contrato en el tiempo de descuento y esta cuestión no se realizó correctamente, al no reflejar los citados costes en el estudio que sirvió de base para fijar en los pliegos del presupuesto de licitación, el valor estimado del contrato y el precio del contrato. Nada menos que unos dos millones de euros se olvidaron reflejar para atender las nóminas de los empleados".

Según ha explicado, ante el requerimiento del Tribunal Administrativo de Contratos de Granada, se ha elaborado "una nueva documentación contractual" que ha requerido de "un doble esfuerzo por parte de los órganos de gestión municipales", en tanto que "al tener que reflejar los costes laborales imputables al contrato conforme al convenio colectivo vigente, hemos tenido que hacer los necesarios ajustes en el presupuesto de 2024".

También "hemos tramitado un nuevo convenio con la Diputación Provincial de Granada para garantizar el tratamiento de los residuos de la ciudad", otro "detalle de singular relevancia que se olvidó". Aspecto que para Carazo "conviene recordar y no es baladí" en tanto que "el gobierno anterior inició la licitación del contrato de recogida y limpieza viaria sin acordar con la Diputación el posterior envío de los residuos recogidos a la planta de tratamiento de los mismos existente en Alhendín".

Otra cuestión a tener en cuenta ha sido que el pasado 1 de marzo de 2024, se nos comunica por la representación de la actual concesionaria, la firma del nuevo convenio colectivo del servicio público de la limpieza viaria y recogida de residuos suscrito con los trabajadores de Inagra firmado el pasado 27 de febrero de 2024. Todo ello, ha dilatado también la posible licitación, según han precisado desde el consistorio.

"Una vez que se han tenido en cuenta todas las circunstancias que afectan al pliego a nivel económico, el nuevo contrato mejora la calidad del servicio, apuesta por la sostenibilidad medioambiental e incorpora significativas mejoras tecnológicas y de control del nuevo contrato", destacó.

Por otra parte, Carazo ha asegurado que el nuevo contrato contribuirá a una "mayor eficiencia y mejor organización del servicio" en aspectos como la recogida de residuos, al contemplarse todas las fracciones, con la consolidación de la basura orgánica que "pasa a ser una prestación más", si bien la de vidrio seguirá siendo efectuada "como hace más de dos años, por una entidad al margen del contrato".

Excluida queda, al estar clausurado y no tener vinculación directa con las prestaciones del contrato, la gestión del vertedero de Víznar, que será objeto de una contratación separada. Especial "refuerzo" es el que destina el nuevo contrato en medidas dirigidas a la eliminación de pintadas vandálicas al estipular la incorporación de un servicio específico y diario de tres equipos de dispositivo de agua caliente a presión, un operador y dos trabajadores más que conformen un total de 306 jornadas de trabajo como mínimo al año.

A su vez, "se valorará de forma significativa las propuestas que recogen un aumento en el número de jornadas para este servicio que consideramos esencial, sumándose así al resto de medidas impulsadas en la lucha contra las pintadas vandálicas", entre las que ha recordado, el endurecimiento de las sanciones y la implantación de tecnología de IA en la detección de infractores.

Asimismo, el pliego, en aras de garantizar la sostenibilidad ambiental y la reducción de la contaminación atmosférica y acústica, exige el cumplimiento de "determinados parámetros ambientales tanto en la prestación del servicio como en la maquinaria" y estipula "inversiones en la incorporación de vehículos no contaminantes"

En maquinaria se prevé una renovación continua a lo largo del contrato del parque de maquinaria y vehículos adscritos a la prestación del servicio con las exigencias medioambientales ya indicadas.

Además, se ha incluido en el contrato inversiones financiadas con los fondos Next Generation que ha obtenido esta corporación por un importe aproximado de 3.000.000 euros para suministrar una flota de once camiones que funcionarán con energía renovable, cinco eléctricos y seis con gas natural, y "que no solo suponen una apuesta decidida por la sostenibilidad, sino que, además, supone minorar el coste del servicio para el Municipio", ha añadido Carazo.