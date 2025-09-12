El Ayuntamiento de Granada oferta 471 plazas de aparcamiento para residentes en el parking de La Hípica

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado la puesta en marcha de una nueva oferta de 471 plazas de aparcamiento para residentes en La Hípica, situadas en la calle Andrés Segovia del barrio Zaidín. Se trata de una iniciativa que pretende dar respuesta a la recurrente demanda de aparcamiento por parte de los vecinos y favorecer una movilidad urbana más sostenible.

Según informó el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, en la última Junta de Gobierno Local se aprobó la adjudicación directa de 16 plazas, 15 en La Hípica y una en el Edificio Cuartel de Artillería. Con esta operación, el Consistorio suma ya la venta de 153 plazas en este aparcamiento y se prepara para adjudicar otras 77 que cuentan con solicitud en curso.

Precios y disponibilidad de las plazas de La Hípica

Actualmente, el parking de La Hípica dispone de 134 plazas en la planta -1 a un precio de 13.708,62 euros, 144 plazas en la planta -2 por 12.926,35 euros y 193 plazas en la planta -3 a 12.188,65 euros (todas ellas sin IVA). En total, la venta de estas 471 plazas de aparcamiento en La Hípica supondrá unos ingresos cercanos a los seis millones de euros para el Ayuntamiento.

El único requisito para acceder a la compra es presentar la solicitud mediante los cauces establecidos por el Consistorio, junto con la documentación exigida: DNI, pago del 5 % de garantía provisional, declaración responsable de capacidad para contratar con la administración y certificados de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el propio Ayuntamiento.