El Ayuntamiento de Granada garantiza la seguridad en Semana Santa pese al conflicto con la Policía Local

El Ayuntamiento de Granada garantiza que la Semana Santa será segura en la capital pese a que algunos sindicatos de la policía local amenazan con no reforzar sus servicios y dibujan un escenario en el que podría faltar presencia policial en las calles.

Durante fechas señaladas y de mucha afluencia de personas suele ser necesario que los agentes trabajen “horas extra”. Si los agentes no quieren cumplirlas voluntariamente, se les tendrá que obligar a trabajar mediante decreto como ya tuvo que hacerse el pasado domingo. Un extremo que el Ayuntamiento preferiría evitar.

Todo este malestar con la Policía Local nace del cambio de turnos que el Ayuntamiento pactó con el cuerpo de seguridad y que obliga al grueso de los agentes a trabajar uno de cada tres fines de semana, algo que antes no sucedía. Pero desde el Consistorio lo tienen claro: no puede permitirse que Granada esté patrullada por menos agentesde los necesarios durante los fines de semana y eso no es negociable.

La seguridad de la ciudadanía está por encima de todo y por eso el Ayuntamiento ha emitido un comunicado a los policías locales, sin mediación de los sindicatos, en el que expresan ser conscientes de que el “malestar laboral existe”. Ana Agudo, edil de seguridad ciudadana y movilidad, en conversación con Onda Cero Granada, ha asegurado que para rebajar la tensión se les plantea aumentar el plus de productividad de 100 a 130 euros por cada día trabajado en fin de semana.

“Con la voluntad” incluso, según el comunicado, “de alcanzar los 140 euros cuando el presupuesto lo permita”. También se ofrece con motivo de la inminente Semana Santa una compensación económica adicional de 60 euros por jornada trabajada en turno ordinario a todos aquellos que prolonguen su día de trabajo. Todo esto es lo que propone el Ayuntamiento de Granada para evitar que haya problemas durante la Semana Santa y que los servicios de la Policía Local estén garantizados.

Fernando Martínez es portavoz de la Policía Local por el sindicato CSIF, advierte, sin embargo, que los servicios extraordinarios de la Policía Local son "voluntarios" y exige al gobierno de Marifrán Carazo que cumpla todos los acuerdos que se alcanzaron hace un año: eso significa cobrar 140 euros por jornada trabajada y cambiar los turnos para trabajar 1 de cada cuatro fines de semana.