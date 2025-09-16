El Ayuntamiento de Granada asegura que el presupuesto para cultura crecerá un 40% este 2026

El Ayuntamiento de Granada ha confirmado que el presupuesto de Cultura 2026 alcanzará los 7.171.480,78 euros, frente a los 5.121.646,32 euros del presente ejercicio, lo que supone un incremento superior a los dos millones de euros. La alcaldesa Marifrán Carazo ha calificado este aumento como una “inversión histórica” que refuerza el papel de la cultura como motor de transformación social.

Según ha explicado el consistorio, esta subida responde a la estrategia del equipo de gobierno para situar la cultura como eje central en la proyección de Granada. “La cultura ocupa un lugar prioritario en nuestra acción municipal, no solo como actividad artística, sino como elemento transformador que permite consolidar nuestro proyecto en el horizonte del año 2031”, ha declarado Carazo.

Impulso a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

Dentro de las cuentas municipales, destaca una partida de 600.000 euros destinada a la candidatura de Granada a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. De este total, 450.000 euros se dedicarán a actividades vinculadas a la capitalidad y 150.000 euros a la aportación al consorcio.

La alcaldesa ha señalado que en diciembre de 2025 se presentará el primer dossier oficial de la candidatura y, en los primeros meses de 2026, se estrenará un cortometraje promocional que reforzará la imagen de la ciudad en la carrera por el título.

Otras inversiones del presupuesto de Cultura 2026 en Granada

El presupuesto contempla, además, una inversión de 1,3 millones de euros en mobiliario para el archivo municipal —sujeto a préstamo— y otros 170.000 euros para la licitación del traspaso de material de archivo.

Carazo también ha subrayado la colaboración con administraciones como la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura y la Diputación, así como con fundaciones y empresas privadas, que aportan recursos adicionales para reforzar la actividad cultural.

Asimismo, el consistorio asegura la continuidad de proyectos consolidados como la Bienal de Flamenco en el Sacromonte, la Feria Lateral de Arte Contemporáneo o la Semana de Música Sacra, junto con la recuperación de eventos históricos como la Fiesta de la OCG, el festival Cines del Sur o el Pa-ta-ta Festivalde Fotografía.