Así será la Cabalgata de Reyes de Granada 2025: espectáculo de drones, cambios en el recorrido y María Pérez como gran protagonista

El espectáculo de drones, la gran novedad de la Cabalgata de Reyes de Granada

Este año, la Cabalgata de Reyes que recorrerá Granada el 5 de enero estará coronada por un espectáculo de drones que dibujará figuras luminosas en el cielo, visibles desde puntos emblemáticos como el Paseo del Salón, la Fuente de las Granadas y el Paseo del Violón. La comitiva realizará una parada en torno a las 19:30 horas en el Puente Blanco para que miles de familias disfruten del show que promete ser uno de los momentos más comentados de la noche.

Además del espectáculo visual, esta edición contará con la participación de la medallista olímpica María Pérez, la primera mujer en representar a la ‘Estrella de la Ilusión’, un papel histórico que destaca entre las 25 carrozas del cortejo.

Los emisarios de los Reyes Magos de la Cabalgata 2026 de Granada

La comitiva contará con las carrozas de los Reyes Magos. Este año los emisarios serán el bailaor Manuel Liñán (Melchor), el guitarrista Juan Habichuela ‘Nieto’ (Gaspar) y el bajista Miguel María Pérez Corroso (Baltasar). Entre las carrozas más esperadas regresa la entrañable de “los pollos”, patrocinada por CSIF.

También destacará la carroza temática Granada 2031, vinculada a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura, que llevará a bordo a niños seleccionados por sorteo, transformándolos en auténticos embajadores de la ilusión colectiva.

Cambios en el recorrido y mayor accesibilidad

La Cabalgata 2025 presenta importantes novedades en su recorrido: elimina la calle San Juan de Dios y partirá a las 17:00 horas desde la avenida de la Constitución, en su confluencia con Gran Vía. Desde allí, avanzará por Gran Vía, Reyes Católicos, Acera del Darro, Plaza Rotary, Profesor Tierno Galván, Camino de la Zubia, calle Fontiveros y Puerta de Manuel de Góngora hasta llegar al Puente Blanco.

El Ayuntamiento ha reforzado la accesibilidad, habilitando tres zonas para personas con movilidad reducida y un área específica para niños con TEA, sin música ni estímulos acústicos, ubicada en Cuesta del Hospicio, esquina con la avenida de la Constitución.

La noche concluirá con la llegada de Sus Majestades al Ayuntamiento, donde el duende Fermín anunciará su presencia desde el balcón principal antes de que los Reyes saluden al público, poniendo el broche final a una de las cabalgatas más especiales de los últimos años.