Así es la imagen final de ‘Retrato Alhambra 1925’, el proyecto más verde de Spencer Tunick en Andalucía

Cervezas Alhambra ha presentado junto a Spencer Tunick la fotografía final del proyecto ‘Retrato Alhambra 1925’, una obra colectiva realizada el 20 de septiembre en un olivar de Albolote para celebrar el centenario de la marca cervecera. En la convocatoria participaron más de 800 voluntarios, llegados desde distintos puntos de España y de más de 25 países de Europa y América.

Los participantes posaron desnudos y cubiertos con una pintura verde diseñada específicamente para la instalación. Según la organización, el objetivo era integrarse en el entorno natural para “formar parte de una imagen de gran carga visual y simbólica”. Cada voluntario recibió posteriormente una copia impresa en edición limitada de la obra como agradecimiento por su implicación.

Imagen final Retrato Alhambra 1925 de Spencer Tunick | Spencer Tunick

La imagen elegida por Tunick y por la cervecera del Grupo Mahou San Miguel representa, según ambas partes, “una fusión poética entre los cuerpos desnudos, la naturaleza, el arte y la identidad andaluza”.

El proyecto Retrato Alhambra 1925 como homenaje a Andalucía

Durante la jornada creativa, que comenzó a primera hora de la mañana, Tunick configuró varias composiciones en distintos puntos del olivar, explorando la luz, las texturas y el diálogo entre los cuerpos y el paisaje andaluz. El artista destacó que esta obra cumple un deseo que perseguía desde hace 15 años: introducir el color verde como símbolo de unión entre el ser humano y la naturaleza.

“Esta es la imagen en la que sentí que la naturaleza y las personas se convirtieron en una sola”, explicó Tunick. “El verde nos permitió borrar las fronteras entre el cuerpo humano y el paisaje de olivos, creando un retrato armónico y sereno que ensalza el paisaje natural y lo convierte en una visión de ensueño”.

Con ‘Retrato Alhambra 1925’, su primera instalación en Andalucía, Tunick consolida a Granada y su olivar —considerado un símbolo de identidad cultural andaluza— como escenario de una de sus obras más representativas, reafirmando su estilo único para transformar paisajes humanos en arte.