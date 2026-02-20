Primavera y alergias en Granada

Arranca la temporada de alergias en Granada tras las lluvias recientes

Tras las lluvias de las últimas semanas, la temporada de alergias ha comenzado en Granada con la floración de cipreses y parietarias. Los niveles de polen ya se detectan en barrios como el Albaicín y podrían aumentar si se mantiene el buen tiempo.

Redacción

Granada |

Llega la primavera y tambien las alergias
Llega la primavera y tambien las alergias | Pixabay

Tras el paso de varias borrascas, las condiciones de buen tiempo y días soleados han disparado la floración de especies como cipreses (Cupressus spp.) y parietarias, especialmente visibles en zonas como el Albaicín. Según la Unidad de Calidad Biológica del Aire (UCBA-UGR), los niveles de polen podrían alcanzar valores extremos si se mantiene la estabilidad atmosférica y el anticiclón se consolida.

“Si cesan las lluvias y se mantiene el buen tiempo, los niveles de polen podrían ser muy altos, mientras que nuevas precipitaciones los reducirían considerablemente”, explica Concepción de Linares Fernández, profesora del Departamento de Unidad de Calidad Biológica del Aire de la UGR.

Floraciones serán escalonadas a lo largo de la primavera

La UCBA-UGR prevé que la floración de otras especies se produzca de forma escalonada durante la primavera: gramíneas, álamos, olmos, fresnos, pinos, encinas y olivos, con picos variables según las condiciones meteorológicas.

Información aerobiológica. Niveles de Polen en Granada
Información aerobiológica. Niveles de Polen en Granada | Universidad de Granada

En el caso de las plantas herbáceas, como parietarias y plantagos, se espera un incremento notable debido a la humedad acumulada tras las lluvias y las temperaturas ascendentes.

Recomendaciones durante la concentración de polen en Granada

Entre las medidas más recomendadas están reducir actividades al aire libre en las horas centrales del día, cerrar ventanas y puertas, y evitar cortar o mantener jardines donde florezcan plantas alergénicas.

Desde el viernes 20 de febrero, la UCBA-UGR ofrece datos semanales sobre el contenido de polen en la atmósfera a través de su nueva web: www.polen.redugr.es

