Arranca el juicio en Granada contra un hombre acusado de retener a una mujer y agredir a varios agentes

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada celebra este jueves la vista oral contra un hombre que, según el Ministerio Público, retuvo a una mujer en su domicilio el 26 de abril de 2023, después de concertar una cita con ella y trasladarse juntos a la vivienda.

De acuerdo con el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado portaba un cuchillo y mantuvo a la víctima encerrada en una habitación cuya puerta estaba bloqueada con un armario y diversos enseres, impidiéndole abandonar el inmueble. La mujer permaneció privada de libertad hasta que llegaron los agentes policiales.

El fiscal detalla que el hombre se opuso de forma activa y violenta a la intervención policial, desobedeciendo reiteradamente las instrucciones de los agentes y obligándolos a tratar de inmovilizarlo. En ese momento, presuntamente golpeó en la mano a uno de los funcionarios.

Una vez dentro del vehículo policial, el acusado habría propinado fuertes patadas al cristal trasero izquierdo hasta llegar a romperlo, causando daños valorados por la Fiscalía.

El Ministerio Público solicita cinco años y medio de prisión por el delito de detención ilegal, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años. Por el presunto delito de atentado, pide dos años de cárcel adicionales y multas de 600 euros tanto por las lesiones causadas al agente como por los daños al vehículo policial.