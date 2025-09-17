Arranca el juicio en Cagliari contra Francesco Arcuri por presunto maltrato infantil

El proceso judicial en Cagliari se produce de manera paralela a la tramitación en España de la denuncia de Arcuri contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores. El niño menor, que regresó a Italia con su padre el pasado 25 de julio tras permanecer en España desde las fechas navideñas anteriores, será clave en las declaraciones.

El equipo de Rivas anunció que la madre prestará declaración el próximo 30 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, a pesar de que el mismo juzgado había considerado inicialmente que los hechos denunciados no eran delictivos. La Audiencia Provincial de Granada reabrió la investigación tras estimar parcialmente el recurso de Arcuri contra el archivo de su denuncia.

Contexto del caso y antecedentes judiciales en el Caso Juana Rivas

El equipo jurídico de Juana Rivas ha denunciado que el juicio en Italia comienza con "una gravísima anomalía jurídica y social", al mantener bajo control a uno de los principales testigos, el hijo menor, obligado por la Justicia española a convivir con su presunto maltratador.

Rivas y sus abogados insisten en que el caso no se trata de un conflicto de custodia, sino de un grave caso de violencia de género con manifestación de violencia vicaria, dado que el presunto maltrato continuado a los menores se produjo en Carloforte (Italia).

Vuelta del menor a Italia y antecedentes judiciales

Entre enero y julio, la autoridad judicial española suspendió provisionalmente el regreso del niño a Italia tras declarar haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre. Finalmente, el menor regresó el 25 de julio tras un intento frustrado de entrega en el punto de encuentro familiar.

La Audiencia de Granada remitió el expediente judicial a la corte italiana de Cagliari para investigar los presuntos malos tratos, lo que enmarca la vista oral de este jueves.

En 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por sustracción de menores, aunque redujo la pena de prisión y, posteriormente, el Gobierno concedió un indulto parcial, conmutando parte de la pena y estableciendo trabajos en beneficio de la comunidad.