Armilla presenta las Fiestas de San Miguel 2025

El punto de partida de las Fiestas de San Miguel 2025 en Armilla ha sido la presentación del cartel oficial, diseñado por Miguel Ángel Lacal, un creador granadino con más de 25 años de trayectoria en las artes plásticas. Aunque ha explorado varias disciplinas, es en la acuarela donde ha consolidado su estilo, marcado por la frescura, la espontaneidad y la inmediatez de la técnica.

El cartel es el preludio de unas jornadas en las que la localidad se llenará de cultura, convivencia y tradición, con una agenda dirigida a todos los públicos que ocupará calles, plazas y el recinto ferial.

Programación de las Fiestas de San Miguel en Armilla

El jueves por la noche tendrá lugar el Pregón de Fiestas en la Plaza del Ayuntamiento, a cargo del cómico Cristian García, seguido de un castillo pirotécnico musical y el concierto de La Década Prodigiosa en la carpa municipal.

Durante el fin de semana, la ciudad acogerá las Ferias de Día, conciertos en el marco del MUAC Fest, actividades infantiles y actuaciones de orquestas locales como Vintash, Melodías, Tentación, Travesuras y Milenium. El domingo 28, la música seguirá con el esperado concierto de Seguridad Social, mientras que el sábado se celebrará el III Festival Flamenco Ciudad de Armilla, con artistas de primer nivel como Antonio Reyes Montoya y Jesús Méndez en el Teatro Municipal.

Los más pequeños también disfrutarán de una programación especial: Family Fest, talleres de cohetes de agua, el Armilla Prix y la gran merienda infantil del lunes 29, día que coincide con la festividad local de San Miguel Arcángel, con misa y procesión en su honor.

Unas fiestas seguras y reconocidas

El Ayuntamiento de Armilla refuerza su compromiso con unas celebraciones libres de violencias machistas mediante Patrullas y Puntos Violeta, servicio gratuito de taxis seguros para mujeres y las ya conocidas Pulseras Centinela. Gracias a estas medidas, las fiestas han sido reconocidas como unas de las más seguras de España por Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña.

La alcaldesa Loli Cañavate destacó que estas fiestas son “un reflejo de la ciudad que somos: abierta, segura, con raíces y con futuro”. Además, animó a toda la ciudadanía a participar activamente en unas jornadas que combinan tradición, música y convivencia.