Aparicio Descanso, empresa referente en el sector del mueble y el descanso, continúa su expansión en la provincia con la inauguración de su quinta tienda en Granada capital. El nuevo local, situado en Pedro Antonio de Alarcón, 26, se ubica en una de las zonas más activas y comerciales de la ciudad, ofreciendo un espacio moderno y acogedor para quienes buscan diseño, confort y calidad en el hogar.

La compañía, que nació en Almedinilla (Córdoba), cuenta con dos tiendas en su localidad de origen, una en Atarfe y cinco en Granada capital, todas dedicadas a proporcionar soluciones integrales para el descanso y la decoración del hogar.

Un nuevo espacio dedicado al descanso y al confort

El nuevo establecimiento de Aparicio Descanso presenta una exposición cuidadosamente diseñada, donde se pueden encontrar colchones, bases y productos de descanso de las mejores marcas del mercado. Además, incorpora una línea exclusiva de sofás a medida, pensada para clientes que valoran el diseño personalizado y el máximo confort.

Aparicio Descanso inaugura su quinta tienda en Granada | Aparicio Descanso

La inauguración reunió a numerosos profesionales del sector, clientes y representantes de firmas líderes, que no quisieron perderse la presentación del nuevo espacio. En un ambiente distendido, los asistentes disfrutaron de una degustación de jamón y vino, mientras conocían las últimas tendencias en descanso y bienestar para el hogar.

“Queremos seguir acercando el mejor asesoramiento en descanso”

Durante el evento, Miguel Aparicio, uno de los CEO de Aparicio Descanso, destacó la importancia de esta apertura:

“Estamos muy ilusionados con esta apertura en pleno centro de Granada. Nuestro objetivo es seguir acercando el mejor asesoramiento en descanso y las marcas más destacadas del sector a nuestros clientes”.

Aparicio Descanso amplía su red comercial en la provincia | Aparicio Descanso

Con esta nueva tienda, Aparicio Descanso alcanza cinco establecimientos especializados en productos de descanso, sofás y mobiliario para el hogar. Según la compañía, reforman así su "compromiso con la calidad, la innovación y la atención personalizada", valores que han marcado su trayectoria desde sus inicios en Almedinilla.