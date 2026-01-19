Ambulancias de Cruz Roja Granada participan en la asistencia sanitaria tras el grave accidente ferroviario de Adamuz

El accidente se produjo sobre las 19:45 horas del domingo 18 de enero, cuando el tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

El convoy, en el que viajaban alrededor de 300 personas, invadió la vía contigua tras el descarrilamiento. La colisión con otro tren procedente de Madrid y con destino Huelva agravó el siniestro, elevando el balance provisional a 39 víctimas mortales, además de numerosos heridos.

Desde primera hora, Granada ha activado recursos de emergencia para colaborar en la atención a las víctimas. Ambulancias de Cruz Roja Granada, junto a personal sanitario especializado, se han desplazado hasta la zona del accidente para reforzar el dispositivo de asistencia sanitaria y apoyo humanitario.

Entre los responsables movilizados se encuentra Eduardo Romero, responsable de Emergencias de Cruz Roja en Granada, que coordina parte del operativo desplazado desde la provincia granadina.

Suspendidas las conexiones ferroviarias de Granada con Madrid

El grave accidente ha tenido un impacto directo en el tráfico ferroviario andaluz. Los trenes de larga distancia entre Granada y Madrid permanecen suspendidos durante la jornada de hoy.

El AVE que salió de Granada pasadas las seis de la mañana con destino Madrid tuvo que detenerse en Córdoba y regresar posteriormente a Granada. Según han confirmado trabajadores de Renfe en la estación de Andaluces, 11 pasajeros fueron trasladados en taxi desde Granada hasta Madrid.

A primera hora de este lunes, varios viajeros permanecían en la estación granadina de Andaluces. Algunos desconocían lo ocurrido y esperaban tomar el primer tren a Madrid, mientras que otros tenían previsto desplazarse en media distancia a Málaga, en el tren de las 7:36, o a Sevilla en horarios posteriores.

La falta de normalidad en el servicio ha generado incertidumbre entre los usuarios, a la espera de nuevas comunicaciones oficiales.

Teléfonos de atención a los usuarios afectados y causas aún bajo investigación

Para atender a víctimas, familiares y personas afectadas, Renfe y Adif han habilitado el teléfono 900 101 020, mientras que la compañía Iryo ha activado el número 900 001 402.

Por el momento, no se conocen las causas del descarrilamiento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el suceso como “muy extraño”, señalando que se trataba de un tramo de vía recientemente reparado y que el tren accidentado era nuevo.

Desde Granada, asociaciones del sector ferroviario siguen con atención el desarrollo de la investigación. Entre ellas, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la Comarca de Baza, cuyo presidente, Antonio Francisco Martínez, ha reclamado máxima transparencia para esclarecer lo ocurrido.

La tragedia de Adamuz mantiene en vilo a toda Andalucía, mientras continúan las labores de emergencia y la investigación de uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos 34 años.