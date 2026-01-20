La Alhambra abre sus talleres de restauración con una visita guiada gratuita por el Día del Conservador Restaurador

Los talleres de restauración de la Alhambra desempeñan un papel esencial en el mantenimiento y la conservación de las delicadas decoraciones de yeso, cerámica y madera que revisten el interior de palacios, salas y espacios históricos del recinto nazarí.

Gran parte de esta labor se desarrolla ‘in situ’, cuando las intervenciones deben realizarse en el lugar original de las obras. En los propios talleres, en cambio, se restauran piezas desmontadas o elementos que forman parte de la colección del Museo de la Alhambra.

Durante la visita guiada, los asistentes podrán recorrer las instalaciones de los talleres y conocer de primera mano los procesos y metodologías de restauración que se aplican a piezas de distintos materiales, según informa el propio monumento a través de su página web.

El itinerario previsto incluye el taller de restauración de yeserías y alicatados y el taller de restauración de madera, con una duración aproximada de una hora y media. La actividad será conducida por los restauradores del Servicio de Conservación del Patronato de la Alhambra y Generalife, responsables directos de estos trabajos especializados.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa, y está dirigida a personas mayores de 18 años. La visita tendrá lugar el 27 de enero a las 11:30 horas, y las plazas se asignarán por estricto orden de solicitud, con confirmación posterior por correo electrónico.

El formulario de inscripción se abrirá al público el jueves 22 de enero a las 12:00 horas, por lo que desde el Patronato recomiendan a los interesados realizar la solicitud lo antes posible debido al aforo limitado.