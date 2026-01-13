El aeropuerto de Granada cierra 2025 con más de un millón de pasajeros, pero no supera los datos de 2019

Según los datos facilitados por Aena, el aeropuerto granadino ha mantenido un tráfico constante durante 2025, con una media diaria de 3.158 viajeros. El dinamismo del tráfico nacional y la recuperación parcial del turismo internacional, con rutas como Ámsterdam y la reciente incorporación de Nantes, explican este resultado.

El director del aeropuerto, Julián Torres Santos-Olmo, ha destacado en entrevista con Onda Cero Granada que, pese a contar con una parrilla de vuelos mucho menos sugestiva que en 2019, los datos de diciembre superaron incluso a los del último gran año prepandémico.

El crecimiento registrado en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2019, cuando había conexiones con Londres, París, Burdeos o Nantes, demuestra que el aeropuerto es atractivo para muchos viajeros. Esto sugiere que, si Granada contara con mejores conexiones aéreas, el impacto en el turismo y la economía provincial podría ser significativamente mayor.

Julián Torres Santos-Olmo subrayó que estos resultados “evidencian el potencial infrautilizado del aeropuerto”, un recurso clave que aún no alcanza su máximo rendimiento.

Infrautilización y retos pendientes del Aeropuerto de Granada

A pesar del cierre de 2025 con más de un millón de pasajeros, el aeropuerto sigue enfrentando problemas estructurales. La falta de un sistema instrumental de aterrizaje en una de sus cabeceras provoca desvíos frecuentes a Málaga, afectando la eficiencia y la competitividad del aeródromo.

Para 2026, Aena prevé resolver este hándicap, lo que podría consolidar al aeropuerto como un hub estratégico para vuelos nacionales e internacionales, potenciando el turismo y la economía de Granada y Jaén.