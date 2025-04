19 perros guías de la ONCE acompañan a personas ciegas en Granada y reclaman su derecho de acceso a espacios públicos

Actualmente, 19 perros guías de la ONCE acompañan en Granada a personas ciegas, facilitándoles su vida diaria y actuando como sus ojos. Estos perros no solo representan apoyo y movilidad, sino también independencia, seguridad y dignidad para quienes no pueden ver.

Sin embargo, a pesar de su labor esencial, todavía hoy siguen existiendo problemas de acceso a algunos establecimientos de restauración en la ciudad. Ante esta situación, la ONCE ha aprovechado el Día Internacional del Perro Guía para alzar la voz y pedir igualdad de condiciones para las personas ciegas que utilizan este servicio.

Campaña “Perros Guía, sí” para defender sus derechos

Bajo el lema “Perros Guía, sí”, la ONCE lanza hoy una campaña de sensibilización social. El objetivo es recordar que las leyes de todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía, garantizan el acceso de los usuarios de perro guía a lugares públicos o de uso público. No obstante, este derecho no siempre es respetado en su totalidad, lo que genera situaciones de discriminación y exclusión.

Carmen Aguilera, directora de la ONCE en Granada, subraya la necesidad de que la ciudadanía se implique y les ayude a defenderlo y respetarlo.