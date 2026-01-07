El 112 coordinó casi 5.000 emergencias en Granada durante la Navidad

El Teléfono 112, integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha coordinado un total de 4.962 emergencias en la provincia de Granada durante el periodo de Navidad, desde las 15.00 horas del 24 de diciembre hasta las 00.00 horas del 7 de enero.

Este volumen de actuaciones supone 836 incidencias más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se atendieron 4.126 emergencias, lo que representa un aumento del 20,26%. Según el balance, este incremento está relacionado, en gran medida, con los episodios de temporales que han afectado a la provincia, así como con el uso creciente del servicio por parte de la ciudadanía.

Tipología de las incidencias atendidas por el 112

Las asistencias sanitarias han sido el motivo más frecuente de aviso al Teléfono 1-1-2 en Granada durante la Navidad, con 2.721 incidencias gestionadas. A continuación, se sitúan los avisos relacionados con la seguridad ciudadana, que alcanzaron las 641 intervenciones.

Otros tipos de emergencias registradas han sido:

Incidencias de tráfico: 391

Casos relacionados con animales: 229

Accidentes de circulación: 227

Incendios: 217

El resto de las actuaciones corresponde a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otras situaciones de urgencia.

Granada, tercera provincia andaluza con más emergencias

Las emergencias gestionadas en Granada representan el 13,03% del total de Andalucía, donde el 112 ha coordinado 38.058 incidencias durante todas las fiestas navideñas. A nivel autonómico, el volumen de avisos ha aumentado un 17,86% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por provincias, Granada ocupa el tercer lugar con mayor número de emergencias atendidas, por detrás de Sevilla, que registró 9.214 incidencias, y Málaga, con 8.570 actuaciones.