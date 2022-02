Noticias matinales de Granada del 4/02/2022

8.20 minutos de la mañana, despierta Granada este viernes 4 de febrero con 6 grados y dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy el día será gris y que incluso puede llover débilmente en el interior de la provincia. El impacto de la pandemia de coronavirus en nuestra provincia es cada día un poco menor, la incidencia acumulada vuelve a bajar casi 20 puntos con respecto a la del día anterior en los últimos siete días. Siete días en los que, no obstante, hemos confirmado 2.697 contagios y un total ya de 20 fallecidos desde este lunes. Es noticia que los hospitalizados también bajan: 293 personas permanecen ingresadas en la provincia, 29 en la UCI. Siguen siendo cifras, claro está, que todavía son altas. Y cambiarán, darán bandazos; lo peor es que, algunas de estas personas que están en unidades de cuidados intensivos, más de un 50% no vacunados, no superarán la enfermedad.

Además, la Junta anuncia que a partir de este lunes vuelve a ser necesario hacerse una prueba diagnóstica en el Servicio Andaluz de Salud para que a uno le den la baja laboral.

Los vecinos de Peligros piden un paso peatonal para cruzar el puente que atraviesa la autovía A-44 hacia Albolote. Se juegan la vida a diario porque tienen que andar entre el tráfico. Ya lo han denunciado en muchas ocasiones y han intentado que el Gobierno incluya estas obras en los Presupuestos Generales del Estado, pero desde el Ministerio de Transportes no se sensibilizan.

Ayuntamientos como el de Córdoba ya han aprobado sus presupuestos y otros como el de Málaga han presentado unos presupuestos participativos valorados en más de un millón de euros para que los ciudadanos puedan decidir a qué se destinan. En Granada no se han presentado todavía los presupuestos, que se negocian con Unidas Podemos, socio preferente. Por más participación ciudadana en estos presupuestos protestan desde el Partido Popular.

El día de la Toma

El día de la toma finalmente será declarado Bien de Interés Cultural a propuesta del grupo de VOX en el Parlamento andaluz. También pidieron que fuera Fiesta Nacional… petición que ha sido denegada. La parlamentaria por Granada de Ciudadanos, Concha Insúa, le preguntó al también parlamentario por Granada de VOX, Francisco Ocaña, qué día festivo eliminaría para poder declarar fiesta nacional la toma…

TRÁFICO

En las carreteras de la provincia no hay actualmente ninguna incidencia. Tráfico denso en subida de Severo Ochoa, subida de Méndez Núñez, Camino de Ronda sentido Chana a la altura de Recogidas...

Plan para desarrollar el comercio local

El Ayuntamiento de Granada avanza en la constitución del que será el primer Consejo Municipal de Comercio de Granada y en el diseño del primer Plan Estratégico de Comercio de Granada, dos nuevas herramientas previstas para el primer semestre de 2022 con las que se van a implementar medidas para evitar que bajen la persiana muchos comercios locales. Los comerciantes aseguran que para valorar el daño, es esencial un censo de comercios locales que a día de hoy no existe. Según María Castillo, presidenta de la federación provincial de Comercio, las rebajas no han ido bien. Y la mayoría de cierres no se ha debido precisamente a la covid, sino a las jubilaciones que no han sido sustituidas: no hay relevo generacional.