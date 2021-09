Noticias matinales Granada 30/09/2021

Muy buenos días, cuando son las ocho y veinte de la mañana, contamos con 15 grados aquí en la calle Recogidas, en el centro de la capital. Junto a Sevilla, Granada vuelve a ser la provincia en la que hoy hará más calor de todo España. El veranillo persiste aunque ya haya pasado San Miguel.

Es jueves 30 de septiembre y con estas noticias comenzamos el día en Granada...

Hoy sabremos si la capital cumple también los requisitos para el levantamiento total de las restricciones-a excepción de las mascarillas en interior y en los eventos multitudinarios al exterior-. Si el Distrito Sanitario Granada, que incluye a la capital y a los municipios de Jun, Beas de Granada y Huétor Santillán baja hoy su incidencia de contagios 6 puntos (ahora está en 56 contagios por cada 100.000 habitantes). Lo decidirá a lo largo del día el Comité Provincial.

Y en Motril, la Autoridad Portuaria da la bienvenida a los primeros cruceros que atracan en nuestra costa, para celebrar así la vuelta de los cruceros internacionales tras el parón pandémico. Con una tripulación compuesta por 615 personas y una capacidad total de 1.338 pasajeros, el Bolette llegará desde Cartagena (Murcia) y hará escala en la dársena granadina antes de salir hacia Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Por su parte, el World Navigator, con una tripulación de 125 personas para un máximo de 196 pasajeros, llegará desde Valencia para hacer escala en Motril antes de zarpar rumbo a Málaga.

Y si nada cambia, hoy será el quinto día que una menor no puede acudir a su clase del colegio público Virgen de Fátima en Lancha del Genil. El motivo: los padres se empeñan en llevarla a clase sin mascarilla. Utilizan a su hija para hacer activismo negacionista. Hoy podría activarse el protocolo de absentismo. Alegan que la llevan sin mascarilla porque tiene problemas respiratorios pero no presentan ningún documento que lo atestigue. La niña, víctima de la irresponsabilidad de sus padres, si de verdad tiene un problema respiratorio, se enfrenta a mayores posibilidades de contraer el virus y a mayores complicaciones por tanto que si la llevara. La Junta alega que no pueden dejarla entrar al colegio. La fiscalía de menores ya ha abierto un expediente de protección.

Y nos vamos al parque de Bomberos de la Zona Norte que va a cesar en sus funciones como vacunódromo. La intención del distrito Granada-Metropolitano es que la última dosis que se inyecte allí sea el próximo 15 de octubre. Seguirá la vacunación en los centros de salud. Y precisamente en el Parque de Bomberos Norte se celebró un homenaje a los bomberos caídos en acto de Servicio… También con motivo de los 200 años del cuerpo.

César Díaz, del Partido Popular, critica que el alcalde no estuviera en un acto tan emotivo. Sí estuvo allí Luis Salvador en representación del Ayuntamiento. Desde el PP, cosa que es difícil poner en duda, aseguran que la relación entre Cuenca y Salvador no es precisamente buena y que es difícil verlos juntos aunque el acto lo requiera.