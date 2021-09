Noticias matinales Granada 28/09/2021

Hola, muy buenos días. Qué tal están. Hoy, la resaca de la reunión entre el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, nos trae el anuncio de la licitación de ocho nuevos vagones para el metro de Granada, el compromiso de colaborar para mejorar las malas frecuencias que conectan a Granada con el mundo exterior a través del AVE, el deseo compartido -quien no lo compartiría claro- de mejorar la calidad del aire, de que hay que incentivar las ayudas a las empresas tecnológicas de Granada, rehabilitar ya las barriadas como Santa Adela y encumbrar al rey de los poetas Federico García Lorca para convertirlo en un atractivo turístico de calidad. Nos trae también… un mensaje de cordialidad. Hay que dejar atrás las rencillas partidistas, centrarse en la faceta del político como trabajador público y no veneradores del poder… En fin, cosas que solo dicen los que gobiernan, en actos institucionales y que no se dicen en campaña, aunque no estaría mal que fuera así. En todo caso, vimos a un Cuenca entusiasta.

A las ocho y veinte de la mañana iniciamos el día con estas noticias...

Precisamente hoy para mejorar las frecuencias del AVE y del resto de cercanías en la provincia hay una reunión de alto copete. Se reúne la Mesa del Ferrocarril, con la asistencia prevista del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, el delegado de la Junta en Granada, Pablo García y el presidente de la Diputación, José Entrena.

En crónica de sucesos, ya van por 5 los detenidos por un tiroteo en un polígono de Láchar. Entre los detenidos hay dos varones que fueron hospitalizados en la tarde del domingo con heridas por arma de fuego, uno de ellos grave, pero estable, en la UCI. La policía precintó en el polígono una nave en la que apareció marihuana.

En tribunales, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar este martes y este miércoles un caso en el que la Fiscalía pide cinco años de prisión y multas que superan los 59.000 euros para cuatro acusados de entre 23 y 47 años por cultivo de marihuana utilizando un enganche ilegal en Montillana.

El Granada CF perdió ayer en Balaídos frente al Celta de Vigo por un gol en el minuto 94 de Dennis Suárez.

Y Una iniciativa solidaria, cerca de 1.100 escolares de Granada en situación de vulnerabilidad reciben material escolar nuevo a través de una iniciativa impulsada por Ayuntamiento, Fundación La Caixa y CaixaBank.