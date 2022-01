Noticias matinales de Granada del 27/01/2022

LEER MÁS El Granada cede a Abrahm y se interesa por Jordan Siebatcheu, delantero del Young Boys

Son las ocho y veinte minutos de la mañana. Hola, muy buenos días. Continúa el descenso de contagios por COVID en la provincia de Granada: no obstante, se han notificado esta semana 12 muertes por covid. Y los sanitarios no han dejado de pedir auxilio ni nuestros hospitales consiguen un ansiado alivio : 53 personas han sido hospitalizadas en el último día, a la espera de los datos que se actualizarán hoy. Mientras esto pasa, la Junta de Andalucía prefiere mirar al futuro con esperanza y desarrollar una guía para que la Semana Santa sea segura: recomiendan que se evite el uso de faldones en los pasos para que ventile mejor el asunto-así se evitan malos olores y covid-. Lo que desde luego no es justo es achacarle todos los males al consejero de salud Jesús Aguirre. Los capotes los hacen todos. Qué manera de rehuir del problema de la atención primaria la de nuestros políticos -todos, de todos los colores y de todos los puntos de España-.

El tiempo...

En Granada, despertamos también esta mañana con cielos grises, probables chubascos ocasionales y débiles y con 7 grados de temperatura.

Desalojo en la calle Lepanto

Un edificio de la calle Lepanto tuvo que ser desalojado por la policía después de ser okupado por familias, algunas con hijos, hace menos de una semana. Este edificio era de propiedad municipal hasta que el Ayuntamiento lo vendió hace poco para beneficio de las arcas del consistorio. La abogada que defiende esta causa, considera intolerable que la policía entrara a la fuerza a desalojar a estas familias y se preguntaba aquí en ‘Más de uno Granada’ si esta era la policía que queríamos. María Gallego es la abogada de las familias que okuparon el edificio. Considera un derecho que estos okupas estén en el edificio pero no que la policía defienda una propiedad privada. Mire, pues a poca gente responsable y normal le gustan estas situaciones tensas, pero aquí el titular es que personas que estaban en un albergue, y que lo abandonaron, al parecer por miedo a coger el covid, lo okupan en cuestión de días y además utilizan a sus hijos como arma arrojadiza. No es uno de esos desahucios lamentables en los que echan a una familia que lleva viviendo en un mismo hogar treinta años y que pide una moratoria de su hipoteca. Todavía quedan dos personas dentro de este edificio de Lepanto, lo que prueba la agresividad policial. Desde la oposición, Cesar Díaz portavoz del Partido Popular, considera todo este lío un fallo del área de Derechos Sociales.

Granada Conectada

Seguimos en clave económica. Una vez más llega una nueva edición del foro empresarial Granada Conectada. La cita es este viernes y la salud será el tema de debate. Granada pretende situarse como referente de la salud en España, con infraestructuras que buscan estar a la vanguardia como las del Parque Tecnológico de Salud. Hasta allí se desplazarán los invitados de este próximo foro: Sergio Rodríguez, presidente y director general Pfizer España; José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense de la UGR y director científico de Genyo; y, de manera online, María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. En esta ocasión, la moderadora será la periodista Lourdes Maldonado.