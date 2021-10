Noticias matinales de Granada 25/10/2021

Fin de semana para reflexionar sobre los 100 días de Gobierno del alcalde de la capital, Paco Cuenca. Para unos, para ellos, el PSOE, un héroe, para otros, un villano de Sánchez y rehén de Ciudadanos. Curiosamente todos suelen coincidir en sus claras intenciones de mejorar las cosas y su buena disposición. De momento es pronto para hacer muchas valoraciones, desde luego todo es mejor que el bloqueo administrativo en el que estábamos sumidos. Lo que sí es una certeza es que existe una injusticia en el reparto de fondos y que otra vez nos ha tocado la peor parte. Nos visitó este fin de semana el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, "muy bonita la Alhambra", pero no solo de la belleza nazarí vive nuestra ciudad. Y Feijóo, una de las voces más sensatas y moderadas del PP, lo dejó claro. No se gobierna para solo 17 territorios.

Feijóo en la Alhambra

En salud, este fin de semana tenemos que lamentar otro fallecido por COVID. Según los últimos datos de la Junta, 19 personas permanecen hospitalizadas, cinco en las unidades de cuidados intensivos. La incidencia acumulada de contagios no termina de descender pero es baja: 28 contagios por cada 100.000 habitantes. El Ayuntamiento de Granada y la empresa municipal Emasagra han colaborado desde el inicio de la pandemia con la toma de 228 muestras de aguas residuales y su posterior análisis para detectar posibles zonas de contagio de Covid-19 en la capital.

El Ayuntamiento se hace cargo del marrón del gimnasio We: busca un nuevo inversor para poder abrirlo lo antes posible. Si no, será rescatado por el Ayuntamiento y claro está, se estudiarán posibles sanciones si hubo irregularidades que explican su cierre, que claramente las hay. Dicen desde el Ayuntamiento que no constan quejas de parte de los usuarios y trabajadores… ¿y entonces, las concentraciones en la puerta de las instalaciones? ¿La incertidumbre a la que se enfrentan los trabajadores, que ya lo han denunciado? ¿las quejas de usuarios porque han abonado un servicio que no disfrutan?

En crónica de tribunales, la Fiscalía ha solicitado una pena de siete años de cárcel para dos acusados de patronear dos pateras que fueron interceptadas en septiembre de 2018 por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil cerca de la costa de Motril con 80 personas a bordo. Entre ellas, diez menores. Tuvo que pagar cada pasajero, por billete, de esta insegura embarcación, por esta travesía al infierno, 12.500 euros…

Se nota la recuperación económica, este fin de semana se celebró la FicZone, un salón de manga y comic en Fermasa que estuvó lleno hasta la bandera. Más de 10.000 personas el sábado. Miles de frikis, aficionados a la cultura japonesa, a los dibujos animados y a los videojuegos, se reunieron para celebrar su afición. Si vio usted al malo de la saga Star Wars, Darth Vader, por las calles de Granada, ya sabe por qué.