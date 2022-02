Noticias matinales de Granada del 23/02/2022

LEER MÁS Noticias mediodía de Granada del 22/02/2022

Nuevo episodio del Caso Santa Adela de Motril. Las madres de ocho niños que fueron supuestamente extorsionados para intercambiar contenido sexual, e incluso, según las denunciantes, agredidos, piden ahora que el varón acusado entre en prisión de manera preventiva. Ya le fue impuesta una orden de alejamiento que según las madres no cumple, lo que infunde miedo a los menores. Hicieron esta reclamación con motivo de la concentración que fue organizada a las puertas del Juzgado Número 4 de Motril, donde los menores acudieron ayer a declarar. Hablaron las madres y Fabio Barcelona, abogado que representa a algunas de las madres denunciantes.

Vox denuncia "pasteleo" en un complemento de productividad a funcionarios del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Granada ha pagado 200.000 euros a sus funcionarios en cuestión de productividad. Este plus, acordado por la Junta de Gobierno, según el portavoz municipal de VOX, Onofre Miralles, no se repartió teniendo en cuenta el trabajo personal de cada funcionario, sino que se hizo de manera indiscriminada y lineal. El juzgado de lo contencioso administrativo nº4 de Granada, le da la razón, ya que, explica, esta asignación de productividad otorgada no respeta los principios de carácter personal y de transparencia. La sentencia ordena que se reintegre este dinero. Aunque no es firme, VOX considera que será irrevocable en segunda instancia. El juzgado también considera que la Mesa General de Negociación propuso el destino de estas cantidades sobrantes de una partida de promoción del 30 de septiembre de 2020, que quiso aprovechar para destinarla de manera improvisada al complemento de productividad sin la debida transparencia y justificación de los proyectos y sin una mínima motivación respecto a los objetivos alcanzados. Asegura Miralles que no está en contra de premiar a los funcionarios más trabajadores, pero sí “del pasteleo”.

Crisis del Covid en Granada

Más noticias. En clave sanitaria. Los granadinos inmunodeprimidos ya pueden pedir cita para la cuarta dosis de la vacuna contra el covid. La presión hospitalaria en la provincia baja una jornada más: en estos momentos 149 personas permanecen hospitalizadas en Granada, 21 en unidades de cuidados intensivos. Es decir, 59 hospitalizados menos que el martes de la semana pasada. No obstante, en las últimas 24 horas se han notificado 164 contagios y, el peor dato, cinco fallecidos.

Otros titulares...

El infoca ha dado por controlado un fuego declarado este martes a las 23.15 en el municipio granadino de Cáñar. Concretamente, las llamas, originadas en una zona de sierra por razones desconocidas, se han declarado en el paraje Corrales de Puente Palo-Río Chico, limítrofe con la localidad de Soportújar, donde inicialmente se localizó el fuego. La superficie afectada es de 3 hectáreas de matorral.

El Ayuntamiento de Granada ha retomado las subvenciones del Fondo Iniciativas Mujer del año 2022 "con el que pretende apoyar aquellas iniciativas que promuevan la igualdad de género, favoreciendo así el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, apoyando y fomentando el asociacionismo y la participación de las mujeres granadinas en la vida social y comunitaria". Fondos que llevaban sin convocarse 2 años y para los que se destinan 44.000 euros y que fijan una cuantía máxima de 4.000 euros por cada proyecto y actividad.

Eduardo Castillo, concejal de turismo, ha presentado el Mercado Zoco Andalusí-Medieval que se celebrará en el Zaidín. Tendrá lugar del 24 al 28 de febrero, en la plaza de la Hípica. El objetivo es también ayudar al comercio y los bares de la zona. Además, Castillo anuncia lleno en la ciudad para este puente de Andalucía.

El deportista paralímpico de tenis de mesa José Manuel Ruiz Reyes, natural de Guadix ha sido distinguido con la Medalla de Andalucía en la categoría de deportes. Un reconocimiento a su carrera y a sus valores: perseverancia, actitud y pasión.

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha iniciado la redacción del proyecto de consolidación del baño de Hernando de Zafra, una documentación técnica necesaria para el desarrollo de las obras encaminadas a solucionar los problemas de conservación que presentan las estructuras que conforman este 'hammam' ubicado en la calle Elvira de Granada y que data de finales del siglo 12, principios del 13.