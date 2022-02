Noticias matinales de Granada del 17/02/2022

LEER MÁS Noticias mediodía de Granada del 16/02/2022

Muy buenos días. Despierta Granada este jueves con cinco grados en la capital; hoy continúa la subida de temperaturas y el tiempo casi primaveral, 25 grados de máxima en la provincia. Después de varios días arrojando cifras de muertes abrumadoras, el último parte sobre el avance de la pandemia en Granada es menos crudo. En las últimas 24 horas no se han notificado fallecidos y se han detectado 274 contagios. Es una buena noticia, dado que desde el 7 de febrero veníamos notificando cada día fallecidos. Sigue siendo preocupante el número de hospitalizados en la provincia; 201 personas permanecen hospitalizadas, 26 en unidades de cuidados intensivos. Ignacio Molina es catedrático de inmunología de la Universidad de Granada, nos recuerda que con cifras tan altas de contagios, seguirán notificándose sin duda más hospitalizados y fallecidos.

Más noticias. El parlamento andaluz ha aprobado de manera unánime que la Junta y Diputación hagan conjuntamente realidad la instalación de un retén de bomberos en Pradollano. Era una reivindicación histórica de los vecinos, que ante la lenta respuesta de los bomberos para llegar a la Sierra temían una desgracia mayor que los incendios ocurridos en este último tiempo, el más reciente, ya saben, acabó con 14 personas que necesitaron atención hospitalaria por inhalación de humo. El primer punto de este acuerdo, que ha contado con los apoyos de PSOE, Unidas Podemos por Andalucía y Vox y las abstenciones de PP y Ciudadanos, pide activar un plan de actuación dotado con unos diez millones de euros en el marco de un acuerdo entre Junta y Ayuntamiento de Monachil. Este retén era asunto de Diputación y no ha sido hasta ahora que la Junta ha decidido finalmente intervenir, cuando se ha hecho realidad.

La Junta regula por vez primera las casas-cueva para garantizar su habitabilidad y seguridad y también para su uso turístico.

Presupuestos municipales

Mientras que otras ciudades andaluzas como Málaga, Sevilla, Córdoba o Almería ya tienen aprobados sus presupuestos municipales, en Granada todavía no se han aprobado las cuentas de nuestro Ayuntamiento para este 2022. De hecho, es una de las tareas que históricamente más cuesta llevar a cabo a nuestros políticos. Los últimos fueron prorrogados Gracias al PSOE de Cuenca que ahora Gobierna. Desde el equipo de Gobierno aseguran que ellos ya presentaron medidas a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, para sacarlos adelante en septiembre. Ahora, a mes de febrero, Unidas Podemos, acepta esas medidas y aseguran que es el momento de comenzar a negociar en serio cómo se llevarán a cabo.

Hablamos de una partida presupuestaria parecida a la de 2021, que rondó los 270 millones de gastos, ya que el Ayuntamiento todavía arrastra un problema de deuda. De la medida que más se ha hablado es de la renaturalización del entorno del río Genil. Los plazos para sacar adelante las cuentas se acortan y desde el PP critican que falta información transparente sobre las líneas económicas que va a llevar a cabo el Ayuntamiento este 2022. El Gobierno, por su parte, pide el apoyo de todas las formaciones para sacarlos adelante y poder salir más fuertes de estos tiempos pandémicos. Estamos en febrero, no se estresen, cada uno con sus ritmos. Si usted no lleva las cuentas de su casa al día, ahora que tiene estar al tanto de cada euro que gusta entre luz, gasolina y tal, no se preocupe, que ya si eso en primavera cuadra cuentas, y si no, después, que venga a otro a pagarlo.