Noticias matinales de Granada del 16/02/2022

Amanece esta jornada con 3 grados de temperatura en la capital y con cielos prácticamente despejados. Durante este mes de febrero ya hemos notificado 76 muertos, es decir, casi el mismo número de muertes ya que las notificadas en el mes de enero, cuando se notificaron 77. En la última jornada se han vuelto a registrar diez muertes más a causa del virus. En el municipio de Gor, la tasa de contagios se ha disparado después de que se registrara un brote en una residencia, ya controlado. En el resto de Granada, la tasa de contagios en los últimos siete días es de 219 casos por cada 100.000 habitantes. Los ingresos en los hospitales siguen siendo otro de los problemas; aunque paulatinamente parece que desciende la presión hospitalaria, este martes han vuelto a ingresar 38 personas por síntomas relacionados con el covid.

Las madres del barrio motrileño de Santa Adela asegura que están viviendo un infierno porque el supuesto acosador sexual de su hijo se salta la orden de alejamiento que le impuso la jueza. Quieren que se conozca su caso para que se aceleren los procesos judiciales. En octubre del año pasado un joven de 22 años fue acusado por extorsionar a un grupo de menores para intercambiar fotos y vídeos sexuales. También, denuncian las madres, llegó a agredir sexualmente a dos de los menores.

Más asuntos. Cuenta atrás para el comienzo de la Copa del Rey de Baloncesto en Granada. Nuestra ciudad se ha volcado con la competición y espera un retorno económico acorde al evento. El concejal de Turismo, Eduardo Castilló, asegura que habrá más de 40.000 pernoctaciones en la ciudad del 17 al 20 de febrero.

Se siguen tirando los trenes a la cabeza. La subdelegada del Gobierno en Granada, Imaculada López, critica al PP por hacer oposición con respecto a la falta de conexiones de tren. Asegura López, que todos los problemas actuales con el tren, que ahora dice, trabaja para solucionar el Gobierno, son culpa del PP. ¿Qué hay que trabajar? Si antes decían nuestros responsables que no se añaden más frecuencias porque no hay demanda suficiente. ¿Qué demanda va a ver, con los horarios tan malos que hay y con el precio disparado? Y aún así, que curioso que es raro el día en que uno no ve que hay trenes que van llenos. Más allá de chapuzas del pasado, la realidad es que la recuperación de frecuencias es una decisión que podría tomarse ya; ¿cómo es posible que otras ciudades nos triplique en conexiones con la capital cuando Granada tiene ahora tanto turismo? Para recuperar conexiones no es necesario infraestructura, es una decisión política.