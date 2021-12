Noticias matinales de Granada 13/12/2021

LEER MÁS Decenas de personas piden la dimisión del alcalde de Granada por poner luces de Navidad "satánicas"

8.20. Muy buenos días. Despertamos con seis grados en Granada. Fin de semana marcado por el crimen machista en Parque Nueva Granada. Lorena, de 30 años, ha sido asesinada por el padre de sus hijas, que quedan huérfanas, de seis y cuatro años. Granada salió a protestar contra este crimen. Concentraciones en Parque Nueva Granada y en la Plaza del Carmen. Desde allí, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, pide que ante cualquier atisbo de violencia machista se denuncie, que de lo contrario no se puede desplegar toda la protección necesaria. EL 016, ya lo saben, no deja huella en la factura telefónica. El asesino ya ha ingresado en la cárcel de Albolote.

En clave política, José Entrena, logra un 90 por ciento de apoyo a la nueva ejecutiva del PSOE de Granada. Entrena, que repetirá como secretario general del PSOE granadino, cerró el 26 Congreso del PSOE granadino asegurando que “no permitirá el desmantelamiento de la atención primaria” y pidiendo un progreso justo y "sostenible". Esta nueva ejecutiva socialista será presidida por Ana Muñoz, actual primera teniente de alcalde de Granada. Entrena se refirió a la Costa y al área Metropolitana como las dos grandes locomotoras de la provincia, que admite eso sí, se enfrentan a muchos problemas como la sequía. El líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas, que inauguró el Congreso, aseguró de hecho que Entrena trabajo todos los días por los agricultores…. Un poco tarde después de 15 años de olvido en los que el PSOE ha estado en la junta y ahora, en el que el problema de la sequía ya deja pérdidas insalvables a los agricultores.

Y la oposición, César Diaz, portavoz del PP, critica que la policía no haga nada ante la venta ilegal ambulante en las calles de Granada y que dice, solo están disponibles tres unidades como mucho para patrullar la ciudad. La oposición popular insiste en que la policía de la ciudad no está funcionando como corresponde y asegura que la supuesta noticia de la Jefatura de haber acabado con el 70% de los botellones no es principalmente positiva, 3 de cada 10 botellones, una vez reabierto el ocio nocturno, siguen produciéndose.

Los cortes de luz en la zona norte dejan víctimas con nombre y apellido. En plena subida de la luz, alcanzará hoy el tercer precio más caro de la historia en el mercado mayorista, hay gente que paga y no recibe suministro. Señalamos la historia de Antonio, que tras padecer cáncer, vive en una novena planta y no puede utilizar el ascensor. Denuncian su injusticia situación los vecinos de la Zona Norte.

COVID

A la espera de que se actualicen los datos tras el fin de semana, los hospitalizados por COVID en Granada son 34, de los que 8 están en Unidades de Cuidados intensivos. Ya saben que los contagios están al alza… en los últimos 14 días 919 contagios diagnosticados en Granada. Ya pueden pedir cita para vacunarse los menores de entre once y cinco años.

Satanistas

Más apuntes. Fin de semana de concentraciones… eso sí, mientras unos se concentraban por el asesinato machista de Lorena, otros lo hacían porque dicen ver a satán en el alumbrado navideño colocado en la Plaza del Carmen, en pleno centro de Granada. Cada cual con sus prioridades. Concretamente, dicen ver una cruz invertida. Pues bien, los satanistas de España han terciado en el debate y dicen que esta cruz no está considerada simbología satanista. De momento, parece que ganan los que solo ven alumbrado navideño y las luces se quedarán tal y cómo están.