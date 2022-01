Noticias matinales de Granada del 11/01/2021

8.20 de la mañana. ¡Muy buenos días! Despierta Granada con 4 grados a esta hora, cielos prácticamente despejados, con 3 grados despierta Baza. Parece que vivimos una y otra vez el mismo día: nuestros representantes públicos viven en un mundo, al parecer, con problemas totalmente distintos a los nuestros. Después de haber gastado de media entre 5 y 10 euros cada granadino en PCRs, el presidente dice que podría habernos ahorrado un dinero que necesitamos ahorrar más que nunca. Y luego está la moda. La moda de preocuparse más por el futuro que por el ahora de nuestros representantes: el covid será una enfermedad estacional, según Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, según Jesús Aguirre, consejero de Sanidad de la Junta… Mientras tanto, los contagios siguen altos: no todos tienen porque aceptar eso de “nos vamos a infectar todos”, hay gente que sigue poniéndose bastante mala con este bicho y con el de la gripe, en fin. Ya veremos si llega esa caída pronto: hoy tenemos 238 personas hospitalizadas en la provincia, 34 en unidades de cuidados intensivos y sumamos dos fallecidos más el último día. No doy la incidencia acumulada porque oigan, es absurdo según nuestros políticos, creo que ya son suficientemente ilustrativas las cifras que he dado. Es cutre, muy cutre, que en lugar de dar cada día una información mejor, peleamos por darla peor.

Dice también el consejero de Educación de la Junta, Javier Imbroda, que la situación de nuestros colegios es de “normalidad”. Porque a todo el problema sanitario hay que añadir el problema de las bajas laborales. Lo cierto es que Imbroda no tiene una imagen fidedigna aún: los sindicatos hablan de bastantes bajas, y por eso, ya venían pidiendo a la administración celeridad para sustituir a los docentes con rapidez. Por otro lado, está la sombra de la duda del posible absentismo escolar o de los niños que han dado positivo antes de empezar las clases. Manuel Pérez es presidente en Granada del sindicato de enseñanza pública ANPE, asegura que hay más de 700 profesores de baja.

Más noticias. Los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, han visitado este pasado lunes para hablar de la la remodelación de los quirófanos 1 y 2 del Hospital de Baza, incluyendo climatización independiente de flujo laminar y nuevos brazos de anestesia, "lo que lo convierte" en unos de los "más avanzados de Andalucía". A estas reformas se suman otras en la comarca que resaltaron los consejeros. Tras prácticamente dos décadas compartiendo espacio en el ámbito hospitalario, el nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Baza abrió sus puertas en septiembre de 2020. Sólo durante el pasado año, este servicio que da cobertura a la población de los municipios de Baza, Caniles, Cúllar, Zújar, Freila y Cuevas del Campo, ya ha atendido 24.836 consultas urgentes. También visitaron Aguirre y Carazo Guadix, a cuyo hospital han destinado dos millones de euros en equipamiento.

Y en la capital. El Ayuntamiento de Granada, asegura estar “avizor” ante una, dicen, posible privatización de Cetursa, la empresa que gestiona Sierra Nevada. Por eso han comprado 13.000 nuevos activos, por valor de 186.000 euros. Jacobo Calvo, portavoz del Ayuntamiento, dice que lo hacen también por seguir apostando por referentes económicos de la provincia. Esta es la parte de su discurso, claro, menos política y que tiene más sentido. Sierra Nevada funciona bien.