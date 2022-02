Noticias matinales de Granada del 10/02/2022

8.20 minutos de la mañana. Hola, muy buenos días. Amanece en Granada con 3 grados de temperatura. La noticia es que todo sigue igual en lo que respecta a lo meteorológico. Sigue el sol, sigue faltando la lluvia. Máximas hoy de 21 grados en la provincia.

No gritemos hurra ni arrojemos la mascarilla al cielo porque la pandemia todavía no ha terminado; pero sí la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en exterior. Los que tendrán que esperar al menos un día más para quitarse la mascarilla serán los pequeños andaluces. La Comisión de Salud andaluza se reúne hoy para decidir si también se puede dejar de utilizar la mascarilla en los recreos de colegios e institutos.Eso pese a que el BOE ya ha publicado que los pequeños no tienen porqué llevarla, como anunció la ministra.

Líos aparte. Pues el caso es que cuando se impuso la medida, el pasado jueves 23 de diciembre, la incidencia acumulada era de 461,2 contagios por cada 100.000 habitantes; es decir, lo peor de la sexta ola vino después pese a esta medida. Ahora estamos considerablemente mejor.

En la última jornada se han registrado 195 contagios y 2 fallecidos. Lo peor, que volvieron a ingresar ayer 31 personas en el hospital.

En el capítulo de protestas; Ecologistas en Acción se ha concentrado para pedir que no se pierda la oportunidad de renaturalizar el río Genil en su paso entre Puente Verde y Camino de Ronda con los fondos europeos. Que donde usted ve cemento desde el Puente Romano, frente al Mercadona, vea ahora verde. En los 90 se encementó y parece que no han funcionado porque no pasa mucha agua por el río. Ahora piden que se haga algo parecido a lo que se ha hecho en el Manzanares; recuperar los ecosistemas fluviales del Genil.

Por la protesta se pasó Paco Cuenca, alcalde de Granada, para reiterarles su compromiso de que se invertirían millones de los fondos europeos para que esto se haga realidad.

La Universidad de Granada aporta como apoyo que Granda sede de la Agencia y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial el aval de las empresas Google e Indra, con las que la UGR trabaja ya en el IA Lab. Según detalló el vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera Viedma, las dos tecnológicas han remitido, cada una, una carta al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para resaltar el potencial de Granada como sede.

Tito Ortiz es el nuevo cronista oficial de la ciudad de Granada. Ha sido nombrado cronista con el consenso político de Pp y Psoe. Alguien tenía que disentir: Unidas Podemos dice que a ellos nadie les ha preguntado y que aunque no estén en desacuerdo, ellos habrían propuesto al periodista Ramón Ramos. Escribió Ortiz en su columna en Ideal, en Puerta Real, que Granada no hace más que perder el tren. Denunciaba los desequilibrios entre provincias andaluzas que han hecho que históricamente nuestra provincia salga mal parada. Y remataba que los granadinos estamos abandonados a nuestra suerte. Al menos sí tenemos la suerte de que nuestras quejas queden reflejadas en las palabras de los columnistas como Ortiz.

Homenaje a la víctima de ETA: Domingo Puente Marín

Domingo Puente Marín fue asesinado tal día como hoy de 1997 por la ETA. Un coche bomba en la urbanización jardín de la reina acabó con su vida y dejó 19 heridos más, dos de ellos estuvieron graves, dos menores también resultaron heridos. Domingo Puente Marín trabajaba como peluquero en la base del Ejército del Aire de Armilla, en Granada. Estaba casado y tenía tres hijos de 21, 18 y 15 años. En Güéjar Sierra, el alcalde, José Robles, y la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, presiden un acto de homenaje a su memoria. Ese mismo día, la banda terrorista asesinaba en Madrid al magistrado del supremo Rafael Martínez Emperador. Que descansen en paz, desde aquí les recordamos.