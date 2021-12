Noticias matinales de Granada 07/12/2021

LEER MÁS Noticias matinales de Granada 03/12/2021

8.20. Muy buenos días. Despierta Granada con 3 grados de temperatura. Sierra Nevada, de bote en bote. Un 80% de ocupación. 8 de cada 10 hoteles de Pradollano estaban llenos. Lo mismo ha pasado en la capital. Aglomeraciones en este puente, que tienen, como no, su lado negativo… La nueva variante preocupa a las autoridades, porque, aunque la situación no sea preocupante, ya sabemos en qué puede devenir. En los últimos 7 días en Granada se han diagnosticado 342 contagios. La incidencia de contagios es de 37,2 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia, y de 93,3 contagios por cada 100.000 en la capital. El dato al que miramos más atentos es al de la presión hospitalaria, que no cambia demasiado.18 personas permanecen hospitalizadas por COVID en la provincia, 3 en unidades de cuidados intensivos.

Días de aglomeraciones que según la edil de seguridad Raquel Ruz, los cuerpos de seguridad están controlando. Mensaje que contrasta con el colapso que se vive en la ciudad. El PP, claro está, critica con dureza la situación y asegura que se debe a una falta de planificación y problema de falta de agentes. Asegura Díaz que podrían haberse evitado estas situaciones. El problema, es que, incentivar por un lado la economía y por otro la prudencia para evitar aglomeraciones, es complicado. No lloverá nunca a gusto de todos. No se esperaba la llegada de esta variante, pero una vez conocida y ante el repunte de contagios, quizá se debería, simplemente por prudencia, reducir el número de atracciones o tomar medidas más contundentes más allá de repetir los muy repetidos y muy necesarios mensajes que advierten a la ciudadanía que sea prudente. Mensaje como el que trasladaba Jacobo Calvo, portavoz del ayuntamiento, tras reunirse la comisión COVID del consistorio.

Cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos de norte a sur en el interior al anochecer, sin descartar alguna precipitación débil en el interior occidental al final del día. Temperaturas en ascenso, localmente notable en el interior. Máximas de 19 grados en Padul, 18 en Granada capital, Albolote, Loja y Maracena, 17 en Alfacar y 16 en Cúllar.

Más asuntos

La ciudad palaciega de la Alhambra, nuestra particular octava maravilla del mundo, no deja de albergar secretos, La excavación arqueológica iniciada hace unos meses en el Jardín de la Alamedilla ha sacado a relucir una estructura palatina desconocida. Las primeras investigaciones han documentado la existencia de restos pertenecientes a un amplio edificio que podría haber tenido unos 440 metros cuadrados de superficie, articulado en torno a la alberca descubierta en 1950.

El Granada CF se hizo con tres puntos cruciales frente al Alvés en los Cármenes y se prepara ya para su encuentro contra el Cádiz. El director de Onda Deportiva Granada, Pedro Lara, nos hace su comentario al respecto.