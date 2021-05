La posible fuga de Aranda al FC.Barcelona pone de nuevo en entredicho la nefasta política de cantera del Granada CF. Onda Deportiva Granada 18/05/2021

Mientras en el Granada CF esperan la decisión final de Diego Martínez, una joven y firme valor de la cantera rojiblanca, seguramente el mejor de los últimos tiempos, Antonio Aranda, delantero de 20 años, natural de Huétor Vega, está a punto de ser nuevo jugador del FC.Barcelona. La noticia, que abunda más en el futuro del futbolista en cuanto al también interés del Real Madrid, club donde hace algunos años milita su hermano Óscar, ha convulsionado las conciencias en el club de Los Cármenes. Porque está muy bien que el primer equipo vaya viento en popa, que haya jugado en Europa, que haya hecho magníficos papeles en Liga y Copa, pero la noticia evidencia el gran lunar de este proyecto deportivo, su cantera. Un fracaso que hace que la línea deportiva rojiblanca no tenga ni base ni cimientos y que siga dependiendo de la opinión y trabajo de una sola persona. Y no es por falta de dinero, porque la inversión del club en estos equipos inferiores es muy importante, histórica, muchas cifras se agolpan para unos resultados inexistentes. Los niños de la ciudad y provincia llegan a vestir de rojiblanco o blanquiazul, pero no observan ni el más mínimo horizonte para pensar en llegar algún día a debutar en primera división. El camino de Aranda lo podrían emprender otros y encienden definitivamente la luz de alarma en un trabajo de las categorías inferiores que, de existir, es verdaderamente malo y estéril. Un dinero inútilmente tirado año a año.

Hoy también en nuestro programa hablamos del futuro de Diego Martínez y de los tiras y aflojas por su renovación, con tentaciones que llegan desde otras ciudades como Valencia CF o Getafe CF.