Pepe Diéguez celebra la quinta victoria consecutiva de Los Raules en el Dakar 2026 desde el vivac

La etapa de hoy ha sido una de las más exigentes del Rally Dakar 2026. Según ha explicado Pepe Diéguez en los micrófonos de Onda Deportiva Granada, el equipo granadino ha sabido sobreponerse a las dificultades mecánicas sufridas durante el recorrido para firmar una actuación sobresaliente.

A pesar de haber sufrido una rotura durante la etapa, Los Raules han demostrado su experiencia y capacidad de resistencia para alcanzar un nuevo hito en la competición. El esfuerzo ha tenido recompensa. El equipo Inmobiliaria Uno – Crestanevada ha logrado su quinta victoria de etapa consecutiva y el liderato en su categoría, consolidando su candidatura al triunfo final.

Este resultado refuerza la excelente dinámica del conjunto granadino, que se mantiene como uno de los grandes protagonistas del Dakar 2026.

Tras cruzar la meta y llegar al campamento, la rutina ha sido tan intensa como necesaria. Tal y como relató Pepe Diéguez, los integrantes del equipo han aprovechado la tarde-noche para: ducharse y recuperar fuerzas, denar y reponer energías, asistir al briefing de la etapa de mañana y para revisar a fondo el vehículo para evitar sorpresas. Según Los Raules, la preparación en el vivac es clave para mantener el alto nivel competitivo mostrado hasta ahora.

Etapa 9 del Rally Dakar 2026: rumbo a Bisha

Con la moral alta y el liderato en el bolsillo, el equipo ya piensa en el próximo desafío. Mañana se disputará la etapa 9 rumbo a Bisha, un recorrido que volverá a poner a prueba la resistencia, la navegación y la fiabilidad mecánica. Desde Clínica Diéguez – Centro de Odontología Multidisciplinar, patrocinador del equipo, el apoyo continúa firme en una aventura que sigue dando grandes alegrías al deporte granadino en el Dakar 2026.