Escucha los deportes de Granada y la planificación deportiva del Granada CF de cara a la próxima temporada, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada, miércoles 11/6/2025

Más allá de la polémica surgida entre los aficionados a cuenta de la subida anunciada del precio de los abonos de cara a la próxima temporada, el Granada CF sigue pendiente de llevar a cabo la mejor planificación de su equipo para el siguiente curso. Porque, queramos o no, fútbol sigue siendo fútbol. A esta directiva no se le valorará en el futuro por cuánto subirá el precio de los carnet, dentro de un orden, pero sí se le juzgará en virtud de la posición que gane en la table y, sobre todo, si ha logrado subir o no a primera. El club anunció ayer que de todos los jugadores que habían cumplido contrato, por finalización del mismo o bien de su cesión por parte de su club de origen, solo uno, Diego Mariño, interesaba para que continuara más tiempo vistiendo la elástica rojiblanca. Mariño, por lo que se ve, se lo está pesando, aunque bien es cierto que de todo lo que se ha escuchado, al menos a nivel deportivo, su mejor pretendiente es el Granada CF. Más allá de este asunto, también desde la casa rojiblanca se valoró positivamente el interés del conjunto rojiblanco por intentar volver a disfrutar a algunos jugadores que habían estado cedidos esta pasada temporada, hablamos fundamentalmente a los que mejor rendimiento habían ofrecido, llámese, Tsitaishvili, Abde Rebbach o Rubén Sánchez, el lateral perteneciente al RCD Espanyol. El georgiano vuelve al Dinamo de Kiev y Rebbach al Alavés. Los tres, evidentemente interesan porque son grandes jugadores y, en general han hecho una buena temporada. En definitiva, contando que son casi quince los futbolistas que continúan, en realidad solo unos cuantos fichajes, no menos de diez, terminarán por configurar el nuevo plantel que requiere el nuevo Granada CF. Ojalá que todo salga bien.