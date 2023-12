Escucha los deportes de Granada y la última hora del Granada CF de cara al mercado de invierno, mas la fenomenal victoria del Covirán en Valencia, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada, martes 26/12/2023

El Granada CF busca desesperadamente jugadores que eleven el nivel de la actual plantilla. Para llevar a cabo las operaciones ahora necesarias cuenta con el dinero que ha dejado en las arcas la venta de su mejor y joven delantero, Bryan Zaragoza. Su director deportivo, Matteo Tognozzi, dispondrá de no menos de 12 millones de euros, conseguidos en base a la suma de los diez que provienen de la venta segura del joven malagueño y los que lleguen de la salida de los otros futbolistas con los que no se cuenta y que buscarán otros aires vía cesión o traspaso a clubes del fútbol español, europeo o mundial. Con este montante económico, que no es nada bajo, el italiano deberá llevar a cabo los fichajes de un nuevo portero, posición para la cual, entre otros, se habla del veterano guardameta argentino del Celta de Vigo, Marchesin, de dos defensas centrales, que refuercen una posición que ha estado muy en entredicho durante toda la temporada por la cantidad de goles que el equipo lleva encajados, algún centrocampista organizador que también ayude a la labor de contención defensiva del equipo desde el centro del campo, y posiblemente también se refuerce al equipo con el fichaje de un delantero de banda más. Con estas caras nuevas el conjunto rojiblanco acometerá el difícil objetivo de la salvación