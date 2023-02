Escucha los deportes de Granada y la previa del derby andaluz, Granada CF - Málaga CF, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada, lunes 27/2/2023

Hoy llega a Los Cármenes un derby andaluz apasionante, el Granada CF - Málaga CF. Un partido que viene con multitud de ingredientes. Los rojiblancos, tras concluida la jornada 29, necesita ya no solo no pinchar en casa sino tener claro que sin victorias lejos de su estadio no podrá pelear por el ascenso directo a primera división. Y los malacitanos por su parte llegan a este partido con la necesidad de puntuar para seguir con sus opciones de permanencia. Partido apasionante y choque de trenes esta noche en el estadio rojiblanco.