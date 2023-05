Escucha los deportes de Granada y la victoria del Granada CF en Miranda de Ebro, que le deja a tan solo 1 punto del ascenso a primera

Onda Deportiva Granada, lunes 22/5/2023

El Granada CF no falló en su viaje a Miranda. La victoria rojiblanca estuvo a unos minutos de no tener que depender del último partido en Los Cármenes ante el Leganés, pero un gol en los últimos minutos del Levante en Villarreal obligan a los de Paco López a conseguir cuanto menos un empate frente al conjunto pepinero para que no se le escape el tren a la máxima categoría del fútbol español. La afición volvió a estar en el equipo y fue un factor decisivo en una victoria, que tuvo a Antonio Puertas y Brayan Zaragoza como goleadores.