Onda Deportiva Granada, lunes 2/10/2023

El Granada CF logró rescatar un empate de un partido que se le puso muy cuesta arriba cuando al descanso había ya encajado 3 goles, los tres del exrojiblanco Luis Suárez. No obstante, el punto sumado no saca al equipo de Paco López del descenso de categoría. El domingo llega el FC.Barcelona a Los Cármenes, por lo que lo de ganar un nuevo partido igual hay que dejarlo para otra ocasión, aunque bien es cierto que el cuadro catalán no llega al encuentro en su mejor momento histórico. En baloncesto nuevo derrota del Fundación, que a pesar de haber contratado un mejor equipo no logra encontrar el camino de las victorias.