Escucha los deportes de Granada y las posibles consecuencias de la nueva derrota rojiblanca en Las Palmas, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada 27/09/2022

Según Karanka, la afición debe estar tranquila porque el Granada CF va a más. Por desgracia las palabras del técnico no se ajustan del todo a la realidad y este equipo, el más caro de la categoría con diferencia, no acaba de arrancar. Veremos a ver hasta dónde llega el crédito del técnico rojiblanco si los resultados no cambian.