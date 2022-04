Karanka confía en contar con Machís, Jorge Molina y Gonalons para el partido ante el Celta

La importancia del partido ante el RC.Celta para el Granada CF es innegable. Todo el mundo lo sabe, todos los aficionados rojiblancos conocen la trascendencia de un encuentro al que los intereses de su equipo deben aferrarse para comenzar el camino de la permanencia en primera división. Volver a no vencer y mucho más perder ante los gallegos enviaría a su equipo a depender de conseguir hasta dos o tres victorias consecutivas, en una Liga en la que sólo han logrado ganar en seis partidos durante todo el campeonato. Por lo tanto, los tres puntos del domingo van a ser especialmente vitales. Hoy hablaremos de este partido con una buena noticia. Todo parece apuntar a que dos hombres superimportantes en el equipo como Machís y Jorge Molina podrían llegar en buenas condiciones y a ellos se podría unir Maxime Gonalons, quien una vez superados sus problemas físicos, ya se ha incorporado al grupo en los entrenamientos y está mostrando una cierta mejoría para poder llegar, al igual que lo hacen los compañeros antes mencionados. Hoy también, en comunicación con Vigo hablaremos con el compañero Rubén Rey para hablar del Celta, de Iago Aspas, de Diego Martínez y de viejas cuentas pendientes. Me dicen que el Celta no vendrá de paseo a Granada y eso dificulta la obtención de los tres puntos en litigio.