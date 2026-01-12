José Manuel Pozo, CEO de INCOA, celebra la nueva victoria de Los Raúles en el Dakar Classic

Durante su intervención en Onda Deportiva con Pedro Lara, José Manuel Pozo, CEO de INCOA, destacó la constancia, el esfuerzo y la ambición de Los Raúles, valores que se reflejan en cada kilómetro recorrido del Dakar.

“El equipo está demostrando una mentalidad ganadora y una regularidad extraordinaria. Queda Dakar, pero seguimos muy vivos en la lucha”, señaló Pozo.

La Etapa 7 del Dakar Classic ha sido una de las más largas y exigentes de la competición. Los Raúles iniciaron la jornada de madrugada, levantándose a las 2:15 horas y saliendo del vivac a las 3:15 h, preparados para afrontar un desafío de máxima dureza física y mental.

La etapa se ha estructurado en cuatro tramos muy distintos:

Dos tramos de regularidad, clave para la precisión y el control del tiempo.

Un tramo de súper regularidad, donde cada segundo cuenta.

Un tramo final de dunas, que puso a prueba la navegación y la resistencia del vehículo.

El recorrido ha combinado grandes llanuras, pistas muy rápidas y un cordón de dunas de 20 kilómetros, convirtiendo la jornada en un auténtico examen de concentración. La navegación precisa y la experiencia del equipo han sido determinantes para marcar la diferencia frente a sus rivales.

Gracias a un ritmo constante y una estrategia impecable, Los Raúles dominaron la etapa de principio a fin, demostrando por qué son uno de los equipos más sólidos del Dakar Classic.

Cuarta victoria consecutiva en H3 y lucha por el liderato

El esfuerzo tuvo recompensa:

Victoria de etapa en la categoría H3, la cuarta consecutiva.

Segundos en la clasificación general H3, a menos de 20 puntos del líder.

Estos resultados mantienen al equipo en plena lucha por el título, reforzando su candidatura al triunfo final.

Con esta nueva victoria, Los Raúles confirman su excelente momento en el Dakar Classic H3. El rally continúa, pero el mensaje es claro: la pelea por el liderato está más abierta que nunca y el equipo sigue decidido a dejar su huella en esta edición histórica del Dakar.