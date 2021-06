El Granada CF prepara una plantilla para la próxima temporada, según Robert Moreno. Onda Deportiva Granada 28/06/2021

Según lo dicho durante los últimos días por el nuevo técnico rojiblanco, Robert Moreno, el Granada CF tendrá la próxima temporada, en la que ya no hay participación en competición europea, una plantilla corta. En virtud de este planteamiento parece que no vendrán demasiados fichajes, teniendo también en cuenta las limitaciones económicas que a todos los clubes del fútbol español impone la Liga de Fútbol Profesional, consciente de la situación general de este deporte, aún sumido en las graves consecuencias acaecidas por la pandemia. Uno de los primeros en llegar podría ser Riqui Puig, el joven centrocampista del FC.Barcelona, que según la página todofichajes podría llegar a la entidad rojiblanca en calidad de cedido. Completada esa posición en el centro del campo, el equipo de Robert Moreno necesitaría con urgencia la incorporación de un portero, un central de garantías, que bien podría ser el futbolista del Sevilla FC, Sergi Gómez, y un delantero centro, posición para la que especula con el interés por varios arietes, como Rafa Mir, ex del Huesca, Djukic, del Sporting, e incluso Cucho Hernández, el delantero colombiano propiedad de Watford y que la pasada temporada jugó cedido en el Getafe CF.

