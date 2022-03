El Granada CF juega en Mestalla ante un Valencia CF crecido de moral

El partido de mañana sábado en Mestalla será una prueba más para el Granada CF y Robert Moreno. El equipo vuelve a examinarse esta vez, no ante un rival de su liga por la permanencia, sino que probará ante un equipo que no se encuentra entre los de mayor excelencia de la Liga, pero sí en una situación de moral máxima, tras haber conseguido meterse en toda una final de la Copa del Rey. Este Valencia CF, sumido en una importante crisis económica, vive una época padeciendo un límite salarial muy por debajo de lo que el club necesita para salir adelante y eso le lastra. No obstante, el partido será complicado por la anterior circunstancia motivacional. No hay que olvidar también que la mano de Bordalás se deja notar en el sello del conjunto valenciano. El Granada CF, por su parte, no está bien y sigue enfrentándose a sus propios fantasmas como a esa racha de ocho partidos sin ganar que le ha complicado la vida y llevado a la parte baja de la tabla clasificatoria. Para este encuentro los valencianistas cuentan con bajas importantes, como las de Cillessen, Thierry Correia y la muy importante del internacional José Luis Gayá. Será duda de última hora Gabriel Paulista. Robert Moreno, por su parte, cuenta con una segura por sanción, la de Domingos Duarte.